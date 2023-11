Le revenu moyen des agriculteurs européens continue d’augmenter

En 2021, le revenu agricole moyen dans l’Union européenne a atteint 28 800 euros par agriculteur par an. Malgré cette nouvelle hausse, les inégalités persistent.

Le revenu moyen des agriculteurs européens a augmenté de 13,6 % en 2021 par rapport à l’année précédente - Crédits : Charly Triballeau / Commission européenne

Le dernier rapport de la Commission européenne sur l’économie agricole de l’UE met en lumière une nouvelle augmentation du revenu moyen des agriculteurs européens. Selon les données de 2021, il atteint désormais 28 800 euros par an, contre 25 300 euros en 2020, soit une augmentation de 13,6 %. Parmi les Etats membres, c’est en Bulgarie que le revenu moyen a le plus augmenté en un an (+46,7 %), tandis que les agriculteurs chypriotes ont connu une baisse de leurs revenus annuels de l’ordre de 14,9 % en moyenne entre 2020 et 2021.

Sur un temps plus long, le revenu moyen des agriculteurs européens a augmenté de 56 % depuis 2013 ; il s’établissait alors à 18 400 euros par an. Pour la Commission européenne, “l’augmentation enregistrée au cours de la dernière décennie est due d’une part à une croissance plus rapide de la valeur de la production que la croissance des coûts, ce qui a entraîné une augmentation du revenu total par exploitation, et d’autre part à une diminution du nombre de travailleurs agricoles.”

De nombreuses disparités

“Des différences significatives dans les niveaux de revenus peuvent être observées entre les pays et régions de l’UE”, poursuit la Commission dans son rapport. Les agriculteurs du nord-ouest de l’UE (Danemark, Pays-Bas, nord de la France) affichent les revenus les plus élevés, tandis que ceux de l’est (Roumanie, Slovénie, Croatie, Pologne) enregistrent les plus faibles revenus de l’UE.

La Commission européenne observe également que tous les secteurs agricoles ont enregistré une augmentation des revenus par rapport à 2020, à l’exception des éleveurs de porcs et de volaille (-11,3 %). Toutefois, les revenus des exploitations de ce secteur restent plus élevés que dans les autres secteurs agricoles (43 400 euros en moyenne par an par travailleur).

Enfin, le rapport de la Commission européenne révèle également qu’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes persiste dans presque tous les États membres, secteurs et tailles d’exploitations agricoles, même s’il tend à se réduire au fil des années.