Production, revenu, pesticides… 7 chiffres sur l’agriculture en Europe

Quels sont les grands pays agricoles européens ? Combien gagne un agriculteur ? Comment l’Union européenne aide-t-elle ce secteur ? Toute l’Europe répond à vos questions avec 7 chiffres clés pour y voir plus clair sur l’agriculture dans l’UE.

L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants pour l’économie européenne - Crédits : DesignRage / iStock

8,7 millions

Selon les chiffres de la Commission européenne, 8,7 millions de personnes travaillaient dans l’agriculture en 2020, représentant 4,2 % de l’emploi total dans l’UE. Le secteur occupait une part particulièrement élevée des actifs en Roumanie, avec plus d’une personne sur cinq (20,9 %) ! Ce pourcentage est d’environ 3 % en France.

Pour autant, de nombreuses autres personnes aident les exploitations agricoles sans y être employées à temps plein. La main-d’œuvre agricole régulière est ainsi beaucoup plus importante dans l’UE, avec 17 millions de personnes.

552 milliards d’euros

C’est la valeur de la production agricole européenne en 2023. Avec près de 96 milliards d’euros, la France est de loin le premier producteur de l’UE, devant l’Allemagne (76 milliards), l’Italie (73 milliards) et l’Espagne (65 milliards). Ces quatre pays représentent plus de 50 % de la production agricole européenne.

41,2 heures

En Europe, un agriculteur a des heures de travail plus longues que l’ensemble des actifs. Le temps de travail hebdomadaire dans le secteur agricole s’élevait en moyenne à 41,2 heures en 2022 dans l’Union européenne, contre 35,9 heures dans l’ensemble de l’économie.

28 800 euros

Le revenu moyen des agriculteurs européens était de 28 800 euros en 2021. Un chiffre en augmentation de 56 % par rapport à 2013 qui s’explique par une croissance plus rapide de la valeur de la production comparée à celle des coûts d’exploitation, ainsi que par une diminution du nombre de travailleurs agricoles.

Toujours est-il que les inégalités sont fortes d’un bout à l’autre du continent. Selon les services de la Commission européenne, les agriculteurs du nord-ouest de l’UE (Suède, Danemark, Pays-Bas, nord de l’Allemagne, nord de la France) affichent les revenus les plus élevés, là où la Roumanie, la Slovénie, la Croatie ou encore la Pologne enregistrent les plus faibles revenus de l’UE.

58,3 milliards d’euros

La politique agricole commune (PAC) a permis de distribuer 58,3 milliards d’euros aux 27 Etats membres en 2022. La France est toujours la plus grande bénéficiaire de cet argent européen, enregistrant 9,5 milliards d’euros d’aides agricoles en 2022. Elle est suivie par l’Espagne (6,9 milliards) et l’Allemagne (6,4 milliards). A l’inverse, Malte est au bout du classement, avec seulement 19 millions d’euros au titre de la PAC.

La PAC est dotée d’un budget de 387 milliards d’euros entre 2023 et 2027, répartis entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), qui fournit surtout une aide directe aux revenus des agriculteurs, et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui finance de nombreux projets dans le monde rural. C’est plus d’un tiers du budget européen.

3,2 kg

En 2021, les agriculteurs européens utilisaient en moyenne 3,2 kg de pesticides par hectare. Ce sont les Pays-Bas qui utilisent le plus de pesticides dans l’Union européenne (10,86 kg/ha). Viennent ensuite Chypre (9,22 kg/ha) et Malte (8,09 kg/ha).

Plus gros producteurs du continent, l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne sont les plus grands consommateurs de pesticides en volumes. Et avec 3,67 kg par hectare, la France se situe un peu au-dessus de la moyenne européenne.

10,7 %

L’agriculture représentait 10,7 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne en 2021. Selon les données d’Eurostat, cette part grimpe à 15,6 % en France, ce secteur étant particulièrement important dans l’Hexagone.