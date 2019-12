Qui est Donald Tusk, président du Parti populaire européen ? Synthèse

Successivement syndicaliste, entrepreneur, député, sénateur, Premier ministre puis président du Conseil européen, Donald Tusk vient d'être élu pour prendre la présidence du Parti populaire européen le 1er décembre. Il devient ainsi le premier représentant d'un pays d'Europe de l'Est à diriger ce parti conservateur.

Vie et carrière politique

D'origine Kachoube, Donald Tusk est né le 22 avril 1957 à Gdansk. Après une scolarité au lycée Nicolas Copernic, il s'inscrit à l'université de Gdansk pour suivre des études d'histoire. Il obtient son diplôme en 1980, avec un mémoire consacré à Józef Piłsudski, un militaire et politicien polonais qui luttait contre la domination russe.

Je viens d'un pays qui croit profondément à ce que signifie l'Europe

Après le meurtre d'un étudiant à Cracovie, il devient co-fondateur du comité des étudiants du syndicat clandestin Solidarność, dirigé par Lech Walesa. Avant de s'engager dans la politique, Donald Tusk crée une entreprise de peinture. En 1991, il est élu à la Diète (chambre basse du Parlement). En 1994, il devient l'un des fondateurs et vice-présidents du parti Union de la liberté (Unia Wolnosci, UW), puis en 1997, il est élu au Sénat, en tant que représentant de l'UW. Il est nommé vice-président du Sénat et par la suite vice-président de la Diète de 2001 à 2005. Il quitte l'UW en 2000 après la nomination de Bronislaw Geremek.

En janvier 2001, il est l'un des fondateurs du parti de la Plate-forme civique (Platforma Obywatelska, PO), avec Andrzej Olechowski et Maciej Plazynsk, qui est nommé président. Ce dernier démissionne et laisse la place à Donald Tusk.

A nouveau député, Donald Tusk se présente à l'élection présidentielle en mai 2005 face au parti Droit et justice des frères Kaczynski. Il arrive en tête au premier tour avec 36 % des voix mais perd le second. Entretemps, un article paru dans la presse décrit son grand-père, Jozef Tusk, comme volontaire au sein de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Des accusations qui se révèleront par la suite infondées.

Après les élections anticipées d'octobre 2007, Donald Tusk devient chef du gouvernement le 16 novembre 2007. La crise économique de 2008 est l'occasion pour le nouveau Premier ministre de faire ses preuves en évitant la récession à son pays.

Carrière européenne

Au cours de sa carrière politique, Donald Tusk a toujours soutenu l'intégration politique et économique de son pays au sein de l'Union européenne, à l'inverse des frères Kaczynski.

Il est encore temps d'arrêter ceux en Europe et dans le monde pour qui la violence, la force et l'agression font de nouveau partie de leur arsenal de manœuvres politiques

Membre du Parti populaire européen (PPE), il a reçu le prix Charlemagne pour sa contribution à l’unification européenne des mains d'Angela Merkel en 2010.

Désigné le 30 août 2014 au poste de président du Conseil européen, sa nomination est accueillie comme un symbole. Pour la première fois, l’Union européenne est représentée par un dirigeant originaire d'un pays de l’Europe de l’Est et qui ne fait pas encore partie de la zone euro. En poste depuis le 1er décembre 2014, il est réélu pour un second mandat de deux ans et demi le 9 mars 2017.

L'ancien Premier ministre belge libéral, Charles Michel, est désigné le 2 juillet 2019 comme son successeur à la présidence du Conseil européen avec une passation de pouvoir prévue pour la fin du mois de novembre de la même année. Le 20 novembre 2019, quelques jours avant la fin de son mandat, Donald Tusk est élu président du Parti populaire européen, première force politique du Parlement européen et parti dont est issue la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Il prendra ce poste le 1er décembre 2019.