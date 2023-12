Pologne : Donald Tusk prête serment comme Premier ministre

Le pro-européen Donald Tusk a pris ses fonctions à la tête du gouvernement polonais, mercredi 13 décembre.

Donald Tusk (à gauche) a prêté serment devant le président polonais Andrzej Duda (à droite) - Crédits : Jakub Szymczuk / KPRP

Un vent de changement à Varsovie. La cérémonie de serment du nouveau gouvernement de Donald Tusk s’est tenue au palais présidentiel ce mercredi matin, en présence du chef de l’Etat Andrzej Duda. La Diète, chambre basse du parlement polonais, avait accordé à Donald Tusk sa confiance lors d’un vote hier, après l’avoir investi une première fois lundi.

L’arrivée au pouvoir de l’ancien syndicaliste et ex-président du Conseil européen met fin à huit ans de gouvernement du parti Droit et Justice (PiS). Si cette formation eurosceptique est arrivée en tête des suffrages lors des élections législatives du 15 octobre dernier, la coalition de forces pro-européennes menée par Donald Tusk a obtenu un plus grand nombre de sièges à la Diète. L’alliance est composée de son parti, la Coalition Citoyenne (KO, centre), auquel s’ajoutent la Troisième Voie (démocrate-chrétien) et La Gauche (social-démocrate).

“Votre expérience et votre ferme attachement à nos valeurs européennes seront précieux pour forger une Europe plus forte, dans l’intérêt du peuple polonais”, s’était enthousiasmée dès lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. “Donald Tusk veut ramener la Pologne au cœur de l’UE, c’est là qu’est sa place”, a réagi ce matin le chancelier allemand Olaf Scholz. Désormais Premier ministre - fonction qu’il a déjà occupée de 2007 à 2014 -, Donald Tusk se rendra au Conseil européen qui se tiendra jeudi et vendredi à Bruxelles.