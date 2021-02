Le pouvoir d'achat des Européens Carte et comparatif mis à jour par Noémie Galland-Beaune

Les Français peuvent-ils acheter la même quantité que les Espagnols avec les mêmes sommes ? Le pouvoir d'achat varie grandement d'un Etat membre à l'autre en Europe.

Le PIB est un indice de l'activité économique d'un pays. Il permet de rendre compte de la valeur totale de la production de richesse annuelle du pays.

Le PIB nominal permet de rendre compte du niveau de richesse des ménages.

Le PIB par habitant en SPA reflète le pouvoir d'achat de chaque citoyen, soit la quantité de biens et de services qu'il est possible de se procurer avec une unité de salaire. Contrairement au PIB nominal, il permet de prendre en compte les différence de prix entre les pays.

Le standard de pouvoir d'achat (SPA) est une unité monétaire artificielle. Elle permet de se procurer la même quantité de biens et de service dans tous les pays.



L'évolution du pouvoir d'achat est par ailleurs liée à celles des prix et des revenus : si les prix augmentent dans un environnement où les salaires sont constants, le pouvoir d'achat diminue. Alors que si la hausse des salaires est supérieure à celle des prix, le pouvoir d'achat augmente.

Afin de pouvoir comparer les différents pays de l'UE, on utilise une base 100 correspondant à la moyenne des 27 Etats membres. En 2019, on peut ainsi constater que le PIB par habitant varie, selon les Etats membres, entre 53 et 260 % de la moyenne européenne. Les Luxembourgeois ont ainsi un pouvoir d'achat plus de cinq fois supérieur à celui des Bulgares. Onze pays seulement dépassent la moyenne européenne.

C'est au Luxembourg que le PIB par habitant exprimé en SPA est le plus élevé : il est plus de deux fois et demi supérieur à la moyenne de l'UE. Vient ensuite l'Irlande avec un PIB par habitant supérieur de 93 points à la moyenne européenne.

Le Danemark, l'Autriche, les Pays-Bas et l'Allemagne ont quant à eux un niveau de PIB par habitant en SPA à plus de 120 % de la moyenne tandis que la France ne la dépasse que de 6 points.

L'Italie, la République tchèque, l'Espagne et Chypre (de 96 à 90 %) se situent légèrement en dessous de la moyenne de l'UE27. En Croatie, en Grèce et en Lettonie, le PIB par habitant est inférieur de plus de 30 points à la moyenne européenne.

En fin de classement : la Bulgarie, dont le PIB par habitant en SPA représente environ la moitié de la moyenne européenne (53 %).