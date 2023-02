[Cartes] Retraites : le montant des pensions en Europe

D’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre, les montants des pensions de retraite varient énormément. Mais par rapport à la population nationale, dans quel pays les retraités touchent-ils le revenu le plus important ?

Dans l’Union européenne, le montant des pensions de retraite est très différent d’un pays à l’autre. En France, un retraité touchait en moyenne 1 400 euros par mois (fin 2020), selon les chiffres de la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DRESS). A l’inverse, la pension d’un retraité bulgare ne s’élevait qu’à 293 euros en Bulgarie (en 2022), selon le ministère du travail du pays.

Mais comparer ces chiffres bruts n’a pas vraiment de sens car ils ne prennent pas en compte les niveaux de vie très différents des deux pays ainsi que le montant des revenus perçus avant la retraite. Pour permettre de mieux comparer ces chiffres, l’OCDE met en avant le taux de remplacement, le pourcentage de son ancien revenu perçu une fois arrivé à la retraite. L’organisme propose aussi un panorama de l’ensemble des revenus des personnes âgées de plus de 65 ans.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui fournit ces données, “le taux de remplacement net se définit comme les droits à retraite individuels nets divisés par le salaire net, compte tenu de [l’impôt sur le revenu] et des cotisations de sécurité sociale versés par les salariés et les retraités.” “Il rend compte de la manière dont un système de retraite assure un revenu aux retraités en remplacement de leur salaire, principale source de revenu avant leur départ en retraite. Cet indicateur est mesuré en pourcentage du revenu avant la retraite, par sexe”

C’est en Hongrie que ce taux de remplacement est le plus élevé. A Budapest, un retraité touchait en 2020 une pension équivalente à 94 % de son ancien revenu. Au Portugal, ce taux dépasse également les 90 % (90,3 %). Les Pays-Bas (89,2 %), le Luxembourg (88,7 %) et l’Autriche complètent le quinté de tête.

A l’inverse, quatre Etats membres de l’UE ne dépassent pas la barre des 40 %. C’est en Lituanie que les retraités touchent la plus petite pension, proportionnellement à leur revenu passé. Le taux de replacement y atteint 30,7 %. En Estonie, la situation est à peine meilleure avec un taux de 33,8 %. La Pologne et l’Irlande se situent respectivement à 36,5 % et 39,9 %.

La France affiche quant à elle un taux de remplacement de 74,4 %, au-dessus de la moyenne des pays de l’UE fixée à 67,6 %.

Dans plusieurs pays, il existe une légère différence avec le taux de remplacement des pensions des femmes. En Hongrie, il tombe par exemple à 87,4 %. En Pologne, le taux passe même sous la barre des 30 % en atteignant 28,2 %. Pour la France, la DRESS indiquait en 2015 une différence de 1,5 point en défaveur des femmes.

Revenus des retraités : l’écart se resserre

Le taux de remplacement des pensions reste toutefois un indicateur limité. En effet, il ne prend en compte que les pensions et pas l’ensemble des revenus perçus par les retraités (issus du travail ou du capital). L’OCDE propose donc également un panorama de l’ensemble des revenus des personnes âgées de plus de 65 ans.

Comment l’OCDE calcule les revenus des retraités ? “Les revenus mesurés sont issus du travail salarié et indépendant, du capital et des transferts publics. Les chiffres indiquent le revenu disponible (c’est-à-dire net de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations sociales). Il s’agit d’un revenu équivalent par ménage qui tient compte de la taille du ménage”. Les dernières données de l’OCDE disponibles pour cet indicateur datent de 2018. De plus il concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, et non les retraités. Or l’âge de départ de la retraite varie d’un Etat membre à l’autre. Il est également important de préciser que cet indicateur est une moyenne et ne tient pas compte des potentiels écarts de richesses entre les retraités au sein d’un même pays.

En prenant cet indicateur, les écarts avec l’ensemble de la population se resserrent. Ainsi en France, une personne âgée de plus de 65 ans perçoit 99,8 % du revenu de la population totale. Autrement dit, elle se situe dans la moyenne de l’ensemble de la population. Le constat est similaire en Italie (100 %), au Portugal (99,1 %) ou encore en Espagne (95,8 %). Au Luxembourg, cette population a même un revenu supérieur à la moyenne nationale (107,8 %)

Les personnages âgées les plus pauvres, proportionnellement à la population nationale, se trouvent du côté des pays baltes. En Lettonie et en Estonie, les plus de 65 ans gagnent respectivement 67,1 % et 67,4 % du revenu de la population totale. C’est à peine mieux pour la Lituanie avec 70,5 %.

Les données pays par pays sous forme de tableaux

Le taux de remplacement net des pensions

Pays Taux de remplacement net des pensions (en 2020) Allemagne 52,90 % Autriche 87,1 % Belgique 61,9 % Bulgarie 73,8 % Chypre 72,8 % Croatie 52,7 % Danemark 84 % Espagne 80,3 % Estonie 33,8 % Finlande 63,2 % France 74,4 % Grèce 83,6 % Hongrie 94 % Irlande 39,9 % Italie 81,7 % Lettonie 55,3 % Lituanie 30,7 % Luxembourg 88,7 % Malte 76,3 % Pays-Bas 89,2 % Pologne 36,5 % Portugal 90,3 % République tchèque 65,2 % Roumanie 68,7 % Slovaquie 69,4 % Slovénie 63,3 % Suède 56,2 % Moyenne UE 67,6 % Consulter les données du tableau ci-dessus sous forme de carte comparative

Les revenus des personnes âgées de plus de 65 ans