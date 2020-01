La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne Synthèse

Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l'ancienne présidence du Conseil est scindée en deux : le président du Conseil européen et la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne (Conseil des ministres). Depuis le 1er janvier 2020, c'est la Croatie qui assume cette dernière.

Le rôle de la présidence du Conseil

Chaque pays de l'Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union européenne pour une période de six mois. Après la Finlande, qui a assumé cette fonction de juillet à décembre 2019, la Croatie a pris la main pour le premier semestre 2020.

Le principe des présidences tournantes s'applique à toutes les formations du Conseil des ministres de l'Union européenne, sauf le Conseil des Affaires étrangères, présidé par le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.

Lorsqu'un Etat assure la présidence du Conseil :

Il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions des formations du Conseil de l'UE. Par exemple, le conseil de l'Environnement est présidé par le ministre de l'Environnement du pays qui préside le Conseil de l'Union.

Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques.

La présidence tournante a pour but de favoriser l'implication dans les affaires européennes des dirigeants et de l'opinion publique du pays concerné et de renforcer le sentiment d'appartenance du pays à l'Union.

Le traité de Lisbonne a maintenu la présidence semestrielle du Conseil de l'UE et créé une présidence stable du Conseil européen.



Contrairement à la présidence tournante du Conseil de l'UE, le président du Conseil européen est élu pour deux ans et demi renouvelables une fois. Il ne peut exercer un mandat national. Il a pour mission d'animer les travaux des chefs d'Etat et de gouvernement.

Conseil européen, Conseil de l'UE, Conseil de l'Europe : Comment les distinguer ?

Le président du Conseil européen

Calendrier des présidences

Le Conseil est présidé par chaque Etat pour six mois (de janvier à juin et de juillet à décembre) à tour de rôle selon un ordre préétabli.

Les ordres de rotation ont été fixés lors des récents élargissements de l'Union européenne, en 1995, en 2004 et en 2007, afin de prendre en compte les nouveaux Etats membres.