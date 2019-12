Explique-moi l'Europe : le podcast de Toute l'Europe Synthèse

Rôle des institutions, guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, dumping social et fiscal, auditions des commissaires européens par les eurodéputés... Écoutez ici notre série de podcasts de 7 minutes "Explique-moi l'Europe", dédiée au fonctionnement de l'Union européenne et ses principaux enjeux. Réalisée par Toute l'Europe en collaboration avec Bulle Media, agence européenne de production de podcasts, et 20 Minutes, quotidien d'information générale.

Ecoutez les épisodes du podcast !

25 avril 2019 :

1 - Union européenne : qui est qui ?

Au sommaire de ce premier épisode : les institutions européennes. Du Conseil européen au Parlement européen, en passant bien sûr par la Commission européenne : quelles sont-elles ? quels sont leurs rôles ? comment ont-elles été créées ? Jules Lastennet (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

2 - Union européenne : qui fait quoi ?

Pour ce deuxième épisode : les compétences de l'Union européenne. Dans quels domaines l'Europe détient-elle des compétences exclusives ? partagées ? d'appui ? Et en matière de politique étrangère et de défense, que fait l'UE ? Christophe Préault (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

30 avril 2019 :

3 - Union européenne : qui décide ?

Au menu de l'épisode n°3 : la prise de décision dans l'UE. Comment les lois européennes sont-elles élaborées ? Le processus est-il assez démocratique ? Assez transparent ? Pourquoi la prise de décision est-elle souvent très lente ? Christophe Préault (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

2 mai 2019 :

4 - Budget européen : quelle action dans les territoires ?

Dans ce quatrième épisode : le budget européen. Quel est son montant ? D'où viennent les fonds ? Comment sont-ils utilisés ? L'occasion également d'aborder la politique agricole commune, ainsi que la politique régionale de l'UE, principaux champs de dépenses. Jules Lastennet (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

7 mai 2019 :

5 - L'euro : l'aventure d'une monnaie unique

Au sommaire de l'épisode 5 : la monnaie unique européenne. Pourquoi l'euro a-t-il été créé ? Quels sont les critères pour faire partie de la zone euro ? La monnaie unique, avantage ou inconvénient lors de la crise ? Et puis bien sûr : quel avenir pour la zone euro ? Jules Lastennet (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

9 mai 2019 :

6 - Dumping social et fiscal : un marché unique à terminer

Dans ce sixième épisode : le fonctionnement du marché unique européen et les sources de concurrence déloyale. Dumping social et fiscal : comment se manifeste-t-il ? Y a-t-il une stratégie pour l'enrayer ? Des travailleurs détachés à l'optimisation fiscale, Christophe Préault (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

14 mai 2019 :

7 - Commerce : l'UE face à Trump et la Chine

Au menu de cet épisode n°7 : le commerce extérieur de l'UE. Pourquoi parle-t-on autant des accords de libre-échange ? En quoi ont-ils changé avec les années ? Comportent-ils des risques pour les économies européennes ? Du Canada au Japon en passant par les Etats-Unis, Jules Lastennet (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

16 mai 2019 :

8 - Asile et migrations : la difficile entente

Episode 8 : l'immigration en Europe. Retour sur les origines de la crise migratoire. Que s'est-il passé depuis 2015 ? Peut-on encore parler de crise ? Pourquoi les Européens ne parviennent-ils pas à s'entendre ? Jules Lastennet (Toute l'Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

30 septembre 2019 :

9 - Les auditions des commissaires européens par les eurodéputés

Épisode 9 : C'est un moment singulier de la vie démocratique européenne : tous les cinq ans, après les élections, les eurodéputés participent au processus de sélection des nouveaux membres de la Commission européenne, le pouvoir exécutif de l'UE. Comment le Parlement vérifie-t-il l'aptitude des futurs commissaires ? Jusqu'où va son pouvoir de contrôle ? Marie Guitton (Toute l'Europe), avec Antoine Lheureux (Bulle Media), vous explique tout.

7 octobre 2019 :

10 - Le programme Erasmus+

C'est la première réalisation concrète de l'Union européenne aux yeux des Français. Le programme a bien évolué depuis son lancement en 1987. Pourquoi s'appelle-t-il Erasmus+ aujourd'hui ? Qui peut partir ? Dans combien de pays ? Pour quoi faire ? Quels sont les montants des bourses individuelles ? Marie Guitton (Toute l'Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent tout.

14 octobre 2019 :

11 - Les forces politiques au Parlement européen

Quels sont les groupes présents dans l'hémicycle ? Comment nouent-ils des alliances pour faire passer des textes ? Quelles sont les forces montantes ? Et le poids des eurosceptiques ? Marie Guitton (Toute l'Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent tout.

18 novembre 2019 :

12 - Les postes clés du Parlement européen

Quand le Parlement européen vote une loi, chaque eurodéputé a une voix. Mais certains élus peuvent occuper une place stratégique pour peser un peu plus sur les politiques de l'Union européenne. Quels sont ces postes clés ? Qui les occupe ? Quels sont les groupes politiques et les pays les plus influents ? Marie Guitton (Toute l'Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent tout.

9 décembre 2019 :

13 - Le travail des députés européens et le parcours des lois européennes

Quatre jours par mois, plus de 700 députés européens convergent à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Qu'y font-ils ? Et que font-ils le reste du temps ? Où et comment sont préparés les textes de lois européens qui s'appliquent aux 513 millions de citoyens de l'UE ? Marie Guitton (Toute l'Europe) et Antoine Lheureux (Bulle Media) vous expliquent tout.

