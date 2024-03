Explique-moi… les postes clés au Parlement européen

Au sommaire de ce numéro d’Explique moi l’Europe : des postes d’influence, les postes clés du Parlement européen. Par qui sont-ils occupés ? Comment permettent-ils d’agir sur les politiques européennes ?

Quand le Parlement européen vote un texte, chaque eurodéputé a une voix. Mais on va s’intéresser aujourd’hui aux postes stratégiques que peuvent occuper certains d’entre eux… pour peser un peu plus dans le jeu politique ?

Plus précisément pour peser sur la fabrication des lois de l’Union européenne, puisque - pour rappel - les eurodéputés peuvent amender ces lois avant de les voter.

Si l’on parle des postes clés, il faut commencer par le président du Parlement européen ?

Le président représente l’institution à l’extérieur. En interne, il préside les grands débats politiques et veille au respect du règlement.

Mais il est assisté par des vice-présidents et des questeurs. Et au Parlement européen, il y a aussi d’autres postes très importants : des présidents de groupes politiques, des coordinateurs, des rapporteurs, des présidents de commissions parlementaires…

Beaucoup de postes clés donc. Pour y voir plus clair, peut-on les distinguer en deux catégories ? Des postes politiques d’un côté, et d’autres plus techniques, dédiés au travail de fond sur les textes ?

Tout à fait. On commence donc au niveau politique. Il y a plusieurs groupes dans l’hémicycle : les verts, l’extrême droite, la gauche… Eh bien chacun de ces groupes a un président. Lors des débats, ce sont eux, ou leurs représentants, qui prennent la parole en premier pour exposer la position de leur famille politique. Avec le président du Parlement européen, réunis au sein de la Conférence des présidents, ils fixent aussi l’ordre du jour des sessions plénières, ainsi que les temps de parole.

Ils sont donc maîtres de l’agenda parlementaire… ce n’est pas rien ! Mais qui sont-ils, ces présidents de groupe ?

Majoritairement des hommes, même si ça évolue un peu… Et essentiellement issus des grands pays de l’Ouest et du Sud, ce qui est plutôt logique puisque plus un pays est peuplé, plus il a d’eurodéputés. Et donc plus il a de chances de décrocher des postes importants. Il n’y a que trois femmes [quatre depuis janvier 2024].

Voilà pour les présidents de groupes, passons maintenant à un autre poste politique : les coordinateurs de groupes

C’est une autre responsabilité politique importante. Mais moins visible.

Les coordinateurs ont pour rôle de dégager une position commune au sein de leur groupe politique sur chaque texte qui est examiné en commission parlementaire, sachant que les députés viennent de pays différents, avec des cultures différentes et parfois des intérêts divergents à défendre, même s’ils appartiennent au même courant politique.

Et quels sont les postes plus techniques ?

Là, on entre dans la phase la moins connue du travail parlementaire. Mais elle est fondamentale pour faire avancer les dossiers.

Quand la Commission européenne propose un texte de loi au Parlement européen, il passe d’abord entre les mains de 20 à 80 députés environ, réunis en commissions parlementaires, qui sont des “commissions spécialisées”. Il y en a une vingtaine : environnement, économie, agriculture… Au sein de ces commissions parlementaires, les députés analysent minutieusement les enjeux du texte, sondent les positions de chacun et votent des amendements pour modifier le texte dans tel ou tel sens.

Et donc présider l’une de ces commissions parlementaires, c’est un autre moyen d’avoir une influence sur les textes ?

Oui, et une fois encore, on remarque que les grands pays de l’Ouest et du Sud, adhérents de longue date à l’UE, sont mieux représentés que les pays de l’Est.

Les trois groupes politiques arrivés en tête aux dernières élections européennes occupent, eux aussi, les meilleures places ?

Tout à fait ! Je vois que tu as bien retenu notre podcast sur l’équilibre des forces politiques au Parlement européen ! Mais c’est aussi l’expérience qui est reconnue. A l’inverse, l’extrême droite reste isolée. Elle ne préside aucune commission.

Alors qui fait le pont entre le travail de fond, le travail technique, et les débats politiques, le vote en session plénière ?

Les rapporteurs. C’est la dernière fonction importante à connaître pour comprendre les postes clés au Parlement européen. Ce sont eux qui pilotent le travail sur le texte au sein de la commission parlementaire, puis qui rapportent le texte adopté à l’ensemble du Parlement européen. Et ce rôle peut leur offrir une sacrée tribune dans l’hémicycle.

On retient donc qu’outre le président du Parlement européen, d’autres postes sont particulièrement importants dans le travail législatif. Les présidents de groupe politique, les rapporteurs, mais aussi les présidents des commissions parlementaires, qui travaillent en amont sur les textes. Ces postes stratégiques sont répartis en fonction de l’importance des groupes politiques et en fonction des nationalités.







