Explique-moi… l’Union européenne : qui est qui ?

Au sommaire de cet épisode : les institutions européennes. Du Conseil européen au Parlement européen, en passant bien sûr par la Commission européenne : quelles sont-elles ? Quels sont leurs rôles ? Comment ont-elles été créées ? Un épisode réalisé par Toute l’Europe en collaboration avec Europod, agence européenne de production de podcasts.



Jules Lastennet (Toute l’Europe), en collaboration avec Antoine Lheureux (Europod), vous expliquent tout.

Pour comprendre l’Union européenne, il faut se demander comment elle fonctionne, quelles sont les institutions qui la composent. L’UE est-elle, dans son organisation, très différente d’un Etat comme la France ?

Oui et non. Non parce que, au niveau de l’UE comme en France, il existe une sorte de gouvernement : la Commission européenne.

On retrouve également une sorte de Parlement, avec deux chambres comme en France : le Parlement européen pour représenter les citoyens, et le Conseil des ministres de l’Union européenne pour représenter les Etats. Dans la pratique, la situation est évidemment un peu plus compliquée.

Elle est plus compliquée car ces institutions sont en quelque sorte chapeautées par une autre.

Elles sont chapeautées par le Conseil européen. Ce dernier est différent du Conseil des ministres de l’UE évoqué avant. Ici, ce sont les chefs d’Etat et de gouvernement qui siègent. Ce Conseil européen se réunit tous les deux mois environ et fixe les grandes orientations de l’UE. C’est sur cette base que travaillent les autres institutions.

Revenons-en aux trois institutions : Commission, Parlement, Conseil de l’UE (et non pas Conseil européen). La Commission européenne est le gouvernement de l’Europe ?

En quelque sorte. Elle détient le pouvoir exécutif. Elle travaille dans l’intérêt général européen (et pas d’un ou plusieurs pays en particulier) et élabore les projets de loi qui seront ensuite soumis aux institutions législatives. La Commission joue aussi le rôle de gardienne des traités et doit donc intervenir si un pays ne les respecte pas.

La Commission a donc le pouvoir exécutif. Qu’en est-il du Parlement européen ?

Le Parlement européen est la première jambe du pouvoir législatif. C’est la seule institution directement élue par les citoyens européens. Le Parlement contrôle l’action de la Commission et examine les projets de loi. Il a aussi un droit de veto sur certains sujets, comme les élargissements ou les accords de libre-échange.

Le Parlement européen partage ce rôle de législateur avec le Conseil de l’Union européenne.

Oui. Les ministres siègent au Conseil de l’UE en fonction des sujets traités (agriculture, finances, santé…). Son rôle est le même que le Parlement européen : examiner, amender et voter les projets de loi que la Commission lui envoie. Ce n’est qu’une fois que le Conseil de l’UE et le Parlement européen se sont mis d’accord que les lois sont adoptées.

Quelles sont les trois autres institutions ?

La Cour de justice de l’Union européenne détient le pouvoir judiciaire. Elle interprète les traités.

La Cour des comptes européenne joue le même rôle que la Cour des comptes française : améliorer la gestion des finances européennes.

Enfin la dernière est la Banque centrale européenne, la BCE. Créée six mois avant la monnaie unique en 1998, elle gère l’euro.

D’où vient ce système institutionnel ?

Comme entrevu en comparant les institutions européennes aux institutions françaises : le système de l’UE s’inspire logiquement de ceux existant dans ses Etats membres. Les fondateurs de l’Europe ont tenu à respecter les principes démocratiques de la séparation des pouvoirs et de l’état de droit. Par conséquent, on retrouve une autorité exécutive, une assemblée pour représenter les pays et une assemblée pour représenter les citoyens. Ainsi qu’une une Cour de justice pour faire respecter les traités. Dès les années 50, l’Europe a été bâtie en raisonnant ainsi. Les noms des institutions ont pu changer avec les années, mais cette architecture démocratique a été conservée.

Les institutions ont-elles beaucoup évolué ?

Oui. Les institutions européennes ont progressivement gagné en pouvoirs et leur répartition a évolué. Le Conseil européen, très important aujourd’hui, a par exemple mis du temps à être central : il symbolise la montée en puissance de l’Europe sur le plan politique. Autre bon exemple : le Parlement européen. A l’origine, il n’avait pas de pouvoir et était seulement consulté. Aujourd’hui, on ne peut plus le contourner et il vote les lois à égalité avec le Conseil de l’UE.

Cette situation va-t-elle encore bouger ? Les institutions européennes sont souvent critiquées…

Au niveau européen comme au niveau national, les institutions bougent avec le temps. C’est naturel. L’enjeu du moment est de redonner du sens à l’action européenne. De rendre le système plus simple et donner plus de poids aux citoyens. Dans cette optique, on peut tout à fait envisager que le Parlement européen gagne encore en influence. Car pour le moment, il ne peut pas initier les lois et il ne peut pas participer à la construction du budget pluriannuel de l’UE.



Merci Jules, voilà pour l’étape 1. Ce qu’il faut retenir : la prééminence d’un “triangle institutionnel” composé de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’UE, avec une institution qui chapeaute les autres politiquement, le Conseil européen.







