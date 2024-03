Explique-moi… l’équilibre des forces au Parlement européen

Au sommaire de ce nouveau numéro d’Explique moi l’Europe : le Parlement européen et l’équilibre des forces politiques en son sein. Qui domine aujourd’hui l’institution chargée de représenter les citoyens de l’UE ?

Le Parlement européen, c’est l’une des plus importantes institutions de l’Union européenne. C’est ici que siègent les députés européens.

En mai 2019, les citoyens européens ont élu 751 eurodéputés. Ces eurodéputés viennent de tous les pays de l’Union. Ils siègent pour 5 ans, et leur rôle est important, puisque ce sont eux qui sont chargés d’amender et de voter les lois européennes, ainsi que le budget de l’Union. Ils tentent donc de peser un maximum face à la Commission européenne, qui propose les lois, et face au Conseil de l’UE, qui représente les Etats membres et qui partage, avec le Parlement, le pouvoir d’adopter les textes.

Pour peser dans le processus d’adoption des “lois” européennes, les députés se regroupent par affinité politique au sein du Parlement européen. C’est ce qu’on appelle les groupes. Quels sont-ils ?

Il y en a sept aujourd’hui. Si on part de la gauche de l’hémicycle pour aller vers la droite, on retrouve :

1- la Gauche unitaire européenne/gauche verte nordique. C’est l’extrême gauche, qui regroupe des partis proches de La France insoumise.

2- le groupe S&D, les sociaux-démocrates. C’est la gauche modérée, où l’on retrouve le Parti socialiste français.

3- les Verts/Alliance libre européenne. C’est là, en ce qui concerne la France, que siège Europe écologie les Verts.

4- Renew Europe. C’est le centre, libéral, avec un important contingent français de La République en marche, parti entré au Parlement européen aux dernières élections.

Le 5e, toujours de gauche à droite, c’est ?

Alors toujours de gauche à droite, le 5e, c’est le PPE, le Parti populaire européen. C’est la droite classique, conservatrice. On y retrouve les Républicains français, mais surtout l’imposante CDU allemande.

6- on entre dans l’aile la plus droitière du Parlement, avec les Conservateurs et réformistes européens, souverainistes, ultraconservateurs.

7- le groupe d’extrême droite, Identité et démocratie, qui réunit des partis nationalistes, anti-immigration comme la Ligue italienne, ou le Rassemblement national français.

8- les non-inscrits, qui ne sont apparentés à aucune famille politique.

Quel groupe aujourd’hui domine le Parlement européen ?

Celui qui a obtenu le plus de suffrages aux élections européennes de 2019, c’est le Parti populaire européen, la droite modérée. Elle occupe environ un quart des sièges du Parlement européen… Mais un quart des sièges, ça ne fait pas la majorité. D’ailleurs, jamais dans l’histoire de l’institution, un groupe n’a eu la majorité à lui seul.

Pendant des années, la droite et la gauche traditionnelles pouvaient s’entendre pour faire passer certains textes, puisqu’elles avaient la majorité à elles deux. La gauche a d’abord dominé ce duo, de 1979 à 1999, et puis ça s’est inversé : depuis vingt ans, c’est la droite qui a le plus de sièges.

Mais, depuis les élections européennes de 2019, bouleversement : ces 2 grands groupes traditionnels n’ont plus la majorité à eux deux.

Donc aujourd’hui, même lorsque la droite et la gauche classiques arrivent à s’entendre, il leur faut au moins le soutien d’une troisième force pour faire passer un texte. Cela veut dire que d’autres familles politiques ont gagné en influence ces dernières années ?

Exactement. La droite et la gauche ont désormais, bien plus qu’avant, besoin d’alliés pour constituer des majorités. Et elles les cherchent plutôt parmi les groupes les plus favorables à l’intégration européenne : les centristes - libéraux - et les Verts, arrivés 3e et 4e aux élections européennes de 2019.

Ce sont eux qui ont le plus gagné en influence. D’emblée, après les élections, les libéraux se sont positionnés en faiseurs de majorité. Eh bien c’est pareil chez les Verts, qui n’avaient jamais été aussi forts en trente ans d’existence.

Qu’en est-il des forces populistes, voire eurosceptiques ? On entend souvent dire qu’elles gagnent en influence. Ça n’a pas été le cas en 2019 ?

Oui et non. Oui, parce que le groupe d’extrême droite, au sein duquel siège La Ligue et le Rassemblement national, n’a jamais été aussi puissant : il est passé de 6 % à environ 10 % des sièges en 2019.

Mais non, parce que ce groupe d’extrême droite reste isolé.

On comprend maintenant mieux les rapports de force politiques au Parlement européen… et les alliances possibles

Une petite précision pour être complet : parfois, des alliances peuvent se nouer en dehors des groupes au Parlement européen, notamment en fonction des intérêts nationaux.

Pour information, plus la population d’un pays est importante, plus elle a de représentants au Parlement européen. Avec 83 millions d’habitants, l’Allemagne a 96 eurodéputés. La France en a 79. Et à l’autre bout, Malte n’en a que 6.

Voilà donc pour ce podcast consacré aux forces politiques au Parlement européen. Ce qu’il faut retenir : les pro-européens restent les plus influents, mais les forces eurosceptiques progressent. Les deux grands partis traditionnels n’ont plus la majorité à eux deux, ce qui les contraint à s’allier plus souvent avec d’autres forces, et ce qui génère de nouvelles dynamiques d’influence au Parlement européen.







