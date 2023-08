Tunnel du Mont-Blanc : la France et l’Italie s’accordent sur un report des travaux

Pour limiter les perturbations du trafic routier, l’importante opération de maintenance qui devait débuter lundi 4 septembre sur le tunnel franco-italien est reportée. Les deux pays ont pris cette décision jeudi 31 août, après la fermeture du tunnel de Fréjus provoquée par un éboulement en Savoie.

Chaque jour, des centaines de voitures et de camions utilisent les tunnels du Mont Blanc et de Fréjus entre la France et l’Italie - Crédits : iStock / Simona Sirio

D’après des sources ministérielles italiennes citées par l’AFP, le vice-Premier ministre italien chargé des transports Matteo Salvini et son homologue français Clément Beaune sont convenus jeudi que “le tunnel du Mont-Blanc ne fermera pas lundi”. Les travaux seront “probablement reportés à septembre 2024”, ont précisé ces sources au ministère italien des Transports.

Le tunnel du Mont-Blanc devait être fermé à la circulation du 4 septembre au 18 décembre. Mais un autre axe majeur de circulation entre la France et l’Italie, le tunnel de Fréjus, a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes la semaine dernière en raison d’un éboulement de rochers en vallée de la Maurienne. Habituellement, des centaines de véhicules légers et de camions transitent chaque jour par ces deux tunnels.