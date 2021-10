En appui des fonds européens, la Caisse des dépôts et la Banque européenne d'investissement soutiennent le transport durable

La Commission européenne a annoncé un soutien financier à six projets pour développer les mobilités propres dans les territoires à Belfort, Nice ou encore Dijon. Ces projets bénéficient d’un mécanisme de financement mêlant subventions européennes et prêts de la Caisse des dépôts et la Banque européenne d’investissement (BEI).