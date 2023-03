[Carte] L’usage de la voiture en Europe

En 2020, ce sont 87,2 % des distances terrestres parcourues par des passagers qui ont été effectuées en voiture particulière, d’après les dernières données d’Eurostat. A côté, le train n’était utilisé que pour 5,4 % des trajets en transport terrestre. Autocars, autobus et tramways représentaient quant à eux 7,4 % des transports de passagers.

Les Etats membres où la distance parcourue en voiture particulière est la plus élevée sont la Lituanie (94,2 %) et le Portugal (93,2 %). En revanche, la Hongrie est le seul Etat membre où la part des kilomètres parcourus en voiture particulière était inférieure à 80 % (78,8 %).

Si l’usage de la voiture a diminué pendant la pandémie de Covid-19, la part des trajets en voiture a néanmoins relativement augmenté par rapport aux autres modes de transport. Auparavant, cette répartition est restée plutôt stable pendant la décennie 2010, avec 82 % des transports terrestres effectués en voiture particulière de 2011 à 2019.

La part de chaque mode de transport est calculée à partir du nombre total de passagers-kilomètres, soit une personne transportée sur un kilomètre. Cette répartition se limite par ailleurs au transport terrestre, et exclut certains modes tels que les motocyclettes et les cyclomoteurs. Les piétons et cyclistes ne sont pas non plus comptabilisés.