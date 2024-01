La présidence belge du Conseil de l’UE sollicite le CESE pour ses priorités clés 

A la demande de la présidence belge du Conseil (janvier-juin 2024), le Comité économique et social européen (CESE) a formulé des recommandations sur la relation entre la gouvernance économique, la croissance inclusive et la sécurité durable, ainsi que sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le vice-Premier ministre belge David Clarinval et le président du Comité économique et social européen (CESE) Oliver Röpke - Crédits : CESE

Au premier semestre 2024, la Belgique exerce sa treizième présidence du Conseil de l’Union européenne, dont les priorités ont fait l’objet de deux débats organisés par le Comité économique et social européen (CESE) les 17 et 18 janvier en session plénière. “La présidence belge a très bien su associer les partenaires sociaux et la société civile organisée à ses travaux. Cela nous permet d’intégrer la contribution de la société civile aux travaux de la présidence en cette période charnière qui précède les élections européennes”, a précisé Oliver Röpke, président du CESE, en préambule à ses échanges.

La présidence actuelle arrive à la fin d’un cycle institutionnel, marqué par le renouvellement du Parlement européen (élections européennes du 6 au 9 juin 2024). Les Belges devront piloter les derniers grands compromis législatifs entre le Conseil de l’UE et les députés européens au cours des prochaines semaines et dans le même temps guider le Conseil de l’UE pendant la campagne des élections européennes, lorsque les citoyens européens devront choisir les futures orientations de l’UE.

David Clarinval, vice-Premier ministre et ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, a expliqué le point de vue de la présidence belge sur la réforme de la Politique agricole commune, la protection sociale des indépendants et la politique industrielle de l’UE : “La législation européenne a un impact sur les entreprises et les travailleurs représentés par le CESE. Nous sommes reconnaissants au Comité pour les avis qu’il nous a fournis, car ils nous seront très utiles dans le cadre de nos travaux”.

Des questions sociales centrales

La présidence belge a déjà demandé au CESE 13 avis consultatifs sur la relation entre la gouvernance économique, la croissance inclusive à long terme et la sécurité durable, ainsi que sur le pouvoir de l’économie sociale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces avis contribueront aux discussions sur l’Agenda stratégique 2024-2029, que les dirigeants de l’UE devraient adopter en juin 2024 en tant que plan et objectifs de l’Union pour les cinq prochaines années. En guise de contribution à l’Agenda stratégique 2024-2029, la présidence belge fera adopter en avril une déclaration interinstitutionnelle sur le futur agenda social de l’UE. Ce document sera signé par les institutions européennes, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

Présidente du groupe des Travailleurs au CESE, Lucie Studničná a insisté sur l’importance de traiter les questions sociales au niveau européen : “Nous avons besoin d’une UE progressiste pour qu’elle s’affirme sur la scène mondiale et défende vigoureusement son modèle social distinctif. La relance des investissements stratégiques et la consolidation d’une Europe sociale devraient être les grands axes de l’agenda de la présidence”.

L’une des priorités de la présidence belge, dont la devise est “Protéger, renforcer, prévoir”, est de “poursuivre une transition verte et sociale”. L’objectif est de s’assurer que l’économie et la société continuent à voir les avantages d’un Green Deal européen ambitieux et de la lutte contre la triple crise du climat, de la perte de biodiversité et de la pollution de l’air. Une autre priorité est de “renforcer l’agenda social et de santé”, c’est-à-dire de soutenir la mobilité équitable de la main-d’œuvre, la santé mentale au travail et l’accès à une protection sociale durable, qui sont tous au cœur du dialogue des partenaires sociaux du CESE.

“La présidence belge devrait être très ambitieuse dans l’exploration des moyens de renforcer l’Union européenne de la santé au cours des cinq prochaines années”, a estimé Séamus Bolland, président du groupe des Organisations de la société civile. “Les citoyens européens souhaiteraient que le Parlement européen se concentre davantage sur le thème de la santé publique, comme le montrent les récentes études Eurobaromètre”, a-t-il souligné.

Compétitivité européenne

La présidence belge souhaite également mettre l’accent sur le “renforcement de la compétitivité européenne”, notamment en continuant à œuvrer en faveur de conditions de concurrence équitables pour les entreprises, en particulier les PME, afin qu’elles puissent rivaliser équitablement, tant au sein de l’UE que sur la scène mondiale. La présidence actuelle entend poursuivre les efforts de l’Union pour mener une politique commerciale équilibrée et pour préserver (ou restaurer) l’ordre international fondé sur des règles dans le cadre de la “promotion d’une Europe globale”.

“Nous soutenons à 100 % l’idée que l’Europe ne doit pas devenir un musée économique”, a affirmé Stephano Mallia, président du groupe des Employeurs. “Pour aller de l’avant, nous devons placer une économie forte et compétitive au centre de notre réflexion. La présidence belge du Conseil de l’UE doit veiller à ce que l’accent mis sur la compétitivité soit maintenu au cours de la prochaine législature”, a-t-il poursuivi.