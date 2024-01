Les ressortissants du Kosovo peuvent désormais voyager sans visa dans l’espace Schengen

Après des années d’attente, les Kosovars peuvent voyager et circuler au sein de l’espace Schengen sans visa ni passeport.

Le Kosovo est le dernier des six pays des Balkans à bénéficier de ce régime d’exemption de visa - Crédits : Etienne Ansotte / Commission européenne

Le début d’année 2024 marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre l’Union européenne et le Kosovo. Depuis le 1er janvier, les 1,8 millions d’habitants de ce petit Etat des Balkans peuvent désormais voyager librement au sein de l’espace Schengen, sans visa ni passeport, comme n’importe quel citoyen de l’UE. Cela concerne les séjours allant jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours

Le Kosovo est le dernier des six pays des Balkans à bénéficier de ce régime. La Commission européenne avait estimé dès 2018 que le Kosovo remplissait tous les critères éligibilité au régime d’exemption de visa. Mais plusieurs pays européens ont retardé l’échéance, certains, comme la France et les Pays-Bas, étant préoccupés par d’éventuelles nouvelles vagues migratoires, d’autres (Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne) ne reconnaissant pas l’indépendance du Kosovo.

C’est pourquoi cette avancée est perçue par cette ancienne province de Serbie, qui a proclamé son indépendance en 2008, comme une étape clé vers une pleine reconnaissance. Le 15 décembre 2022, le Kosovo avait déposé sa demande d’adhésion à l’Union européenne. La candidature doit maintenant être approuvée par l’ensemble des 27 Etats membres. Une étape qui permettra au Kosovo d’être officiellement reconnu candidat à l’UE et d’entamer ensuite les négociations d’adhésion.