La contre-offensive ukrainienne est en cours

Les opérations visant à reconquérir une partie du sud-est de l’Ukraine ont débuté, a confirmé Volodymyr Zelensky samedi 10 juin. Kiev a annoncé avoir repris quatre villages.

Les autorités de Kiev exhortent les Ukrainiens à ne divulguer aucune information qui pourrait compromettre les chances de succès de cette contre-offensive (image : Volodymyr Zelensky rend visite aux soldats sur le front de Donestk, le 23 mai 2023) - Crédits : Présidence ukrainienne CC BY-NC-ND 4.0

“Cette fois, ça y est”. Au cours d’une conférence de presse, samedi 10 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis “de manière implicite que la phase active de la contre-attaque ukrainienne [avait] commencé”, fait savoir Libération. “Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, mais je ne dirai pas en détail à quel stade elles en sont”, a-t-il déclaré [Reuters].

C’est ainsi que Kiev engage ses forces “dans la nuit et le silence”, titre Libération. “A rebours des stratégies classiques, l’armée ukrainienne, équipée par l’Occident et appuyée implicitement par toute la société, avance à bas bruit pour reconquérir chaque morceau de territoire occupé par les Russes”.

Une tentative de poussée et de reprise de terrain “que les médias anglo-saxons sont nombreux à relayer” [Ouest-France]. Le ministère britannique de la Défense signalait samedi que l’Ukraine avait mené des opérations “significatives” dans plusieurs régions de l’est et du sud du pays, note Politico. Comme l’explique l’agence Reuters, “le sud est considéré comme une priorité stratégique clé”, notamment dans l’optique de reprendre Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Selon le Financial Times, le dirigeant ukrainien a déclaré que “l’objectif était de libérer quelque 18 % du territoire occupé dans les régions du sud-est”, sans donner plus de détails. La veille, le président russe Vladimir Poutine a admis - chose rare - “que son pays manquait d’une artillerie suffisamment moderne”, tout en affirmant “que ses militaires résistaient jusqu’à présent aux attaques” [Financial Times].

“Mutisme opérationnel”

D’une certaine manière, la contre-offensive “est déjà en cours depuis des semaines”, remarque la BBC. L’Ukraine a mené de nombreuses “opérations de façonnage” contre la Russie sur des cibles logistiques essentielles, loin des combats. Mais la semaine dernière, c’est sur la ligne de front qu’une “hausse de l’activité” a été constatée [Ouest-France].

“Avec une abnégation et une cohésion admirables pour se sortir de cet enfer meurtrier”, l’Ukraine “impose - et c’est une première dans ce conflit qui se déroulait souvent par propagande interposée - un mutisme opérationnel total”, poursuit Libération. Les autorités de Kiev ont exhorté la population “à ne divulguer aucune information susceptible de compromettre les chances d’une contre-offensive majeure”, fait savoir L’Indépendant.

Un secret qui rend nécessairement le suivi des combats plus difficile pour les médias. Ceux-ci rapportent que des affrontements ont eu lieu à Zaporijia et dans la province de Donetsk, dans le sud du pays ; mais aussi sur “les flancs nord et sud de Bakhmout, la ville du front oriental théâtre de la plus longue bataille de la guerre”, poursuit Le Monde.

Les forces ukrainiennes “ont annoncé dimanche avoir repris trois villages du sud-est de l’Ukraine, revendiquant pour la première fois depuis le début de la contre-offensive la libération des plusieurs localités”, rapporte L’Indépendant. Un quatrième village de la région de Donetsk a été libéré depuis, relaye Le Monde.

“Dans certaines zones, les forces ukrainiennes ont probablement bien progressé et pénétré la première ligne de défense russe”, a déclaré le ministère de la Défense britannique dans un tweet, ajoutant que “dans d’autres, les progrès ukrainiens ont été plus lents” [Politico].

Des difficultés persistent

Pour Stéphanie Perez, envoyée spéciale de France Info à Zaporijia, le message “symbolique” envoyé par l’Ukraine à la Russie et à ses alliés occidentaux est que les forces de Volodymyr Zelensky “parviennent à percer les premières lignes russes”. Il reste néanmoins difficile d’évaluer les succès et échecs des deux côtés. “Nos contacts sur place nous rapportent des combats extrêmement violents, face à des unités russes très entraînées, très équipées, beaucoup plus que ce qu’attendaient les forces ukrainiennes”, explique la journaliste. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky évoquait lui-même la supériorité aérienne de la Russie.

D’autant que les efforts de l’Ukraine pour progresser dans la région de Zaporijia “pourraient être entravés par les inondations dans le sud du pays après la destruction du barrage de Nova Khakovka”, estime Politico. Cet événement “transforme l’Ukraine mais pas l’arc de la guerre”, assure néanmoins le New York Times, expliquant que les combats ont vite repris dans les zones clés de la contre-offensive.

Interrogé par la BBC sur les chances de succès de la contre-offensive, Serhii Kuzan, cofondateur et président du Centre ukrainien de sécurité et de coopération, estime qu’une percée des forces ukrainiennes jusqu’à la mer d’Azov signerait la fin des combats. “Mais il ne faut pas s’attendre à ce que cela se produise rapidement. Cela prendra des mois”, ajoute-t-il.

La question du soutien occidental à l’Ukraine est par ailleurs à l’ordre du jour d’une réunion du “triangle de Weimar” ce lundi 12 juin. Le président Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda devraient “discuter de garanties sécuritaires pour l’Ukraine et de sa demande d’adhésion à l’Otan”, rapporte Ouest-France.

