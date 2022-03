Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron plaide pour une Europe plus indépendante sur la défense et l’énergie

Le président de la République française s’est de nouveau adressé à la nation pour faire le point sur la guerre en Ukraine, une semaine après le début de l’offensive russe. L’occasion selon lui d’en tirer des leçons pour faire avancer l’Europe.

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau affiché son soutien à l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose actuellement à la Russie - Crédits : Capture d’écran YouTube / Emmanuel Macron

Pour la deuxième fois en une semaine, le président Emmanuel Macron “s’est à nouveau adressé aux Français dans un message télévisé”, mercredi 2 mars, pour dresser “avec gravité un tableau de la situation ukrainienne et des conséquences de cette crise pour la France et l’Europe” [France info]. Le chef de l’Etat a qualifié l’invasion russe de l’Ukraine de “retour brutal du tragique dans l’Histoire” et a défendu la nécessité de “répondre par des décisions historiques” [Sud Ouest].

Dans un “discours solennel et grave de 14 minutes” [France 3], Emmanuel Macron a ainsi déclaré que “la guerre en Europe [n’était] plus dans nos livres d’histoire” mais qu’elle était actuellement “sous nos yeux”. Le président français a fermement condamné l’action de Vladimir Poutine dans cette “guerre ignoble” contre l’Ukraine [Politico].

Sommet européen à Versailles

Comme le rappelle RFI, “le sommet informel de l’UE” des 10 et 11 mars 2022 était déjà programmé “dans le cadre de la présidence tournante française” du Conseil de l’Union européenne. Au départ, cette réunion devait porter “sur le modèle européen de croissance et d’investissement” dans le cadre du plan de relance européen, souligne la radio internationale.

Mais lors de sa prise de parole du mercredi 2 mars, Emmanuel Macron a annoncé que ce sommet “rassemblant les chefs d’Etat et de gouvernement européens allait être organisé” au château de Versailles pour prendre des décisions sur “une stratégie d’indépendance énergétique européenne” et sur “la défense européenne” [Ouest-France].

Citant le président français, Sud Ouest fait savoir que ce dernier plaide pour que l’Europe devienne “une puissance plus indépendante, plus souveraine”. Pour y parvenir, l’UE “doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même”, a considéré Emmanuel Macron [BFMTV]. Selon lui, l’Europe “doit désormais accepter de payer le prix de la paix” [RFI]. Prônant une “nouvelle étape” pour l’Europe de la défense, le locataire de l’Elysée a affirmé que “nous ne [pouvions] pas laisser les autres nous défendre ; que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l’espace ou le cyberespace”, relate le média Politico.

Nouveau modèle économique

“Nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondé sur l’indépendance et le progrès”, a affirmé Emmanuel Macron, cité par la chaîne d’information en continu BFMTV. Expliquant aux Français que la guerre en Ukraine aura “immanquablement” des répercussions sur l’économie, le président de la République française a indiqué qu’il “défendrait une stratégie d’indépendance énergétique européenne”, explique La Tribune. Il a ajouté que “nous ne [pouvions] plus dépendre des autres et notamment du gaz russe pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines”, fait savoir le journal économique.

Pour l’Europe, comme pour la France, le président a exprimé sa volonté de défendre “le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires” pour servir la stratégie d’indépendance énergétique de l’UE [Ouest-France].

Pour Valérie Gas, la cheffe du service politique de RFI, ce conflit historique en Ukraine permet à Emmanuel Macron de remettre l’Europe au cœur de son action avec “l’ambition de la transformer en puissance ‘souveraine’ et ‘indépendante’ “.

