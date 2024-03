Elargissement, Ukraine, Gaza : ce qu’il faut retenir du dernier sommet européen

Ouverture des négociations d’adhésion avec la Bosnie-Herzégovine, renforcement du soutien militaire à l’Ukraine, appel à une “pause humanitaire immédiate” à Gaza… Réunis en Conseil européen à Bruxelles jeudi 21 et vendredi 22 mars, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept ont pris d’importantes décisions concernant les relations extérieures de l’UE.

Lors du sommet des Vingt-Sept à Bruxelles jeudi 21 mars, un message vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky appelant les Etats membres de l’UE à livrer davantage d’armes à son pays été diffusé auprès des dirigeants européens - Crédits : Dario Pignatelli / Conseil européen

Un sommet européen particulièrement dense. A Bruxelles ces jeudi 21 et vendredi 22 mars, les dirigeants des Vingt-Sept ont traité de sujets de premier ordre pour les relations de l’Union européenne avec ses voisins et le reste du monde. Parmi ces dossiers figurait notamment l’élargissement de l’UE.

Feu vert à l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Bosnie-Herzégovine

Jeudi, les chefs d’Etat et de gouvernement ont donné leur feu vert à l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE avec la Bosnie-Herzégovine. A condition toutefois que le pays achève des réformes liées à 14 “priorités essentielles”, comprenant la démocratie et l’état de droit, identifiées par la Commission européenne dans un avis présenté en octobre dernier. Le 12 mars, cette dernière avait ensuite recommandé aux Vingt-Sept d’entamer les pourparlers d’adhésion avec Sarajevo. Recommandation que les dirigeants ont donc décidé de suivre.

Pour rappel, la Bosnie-Herzégovine est le dernier pays des Balkans occidentaux officiellement candidat à l’UE avec lequel les négociations n’ont pas démarré. Au contraire donc de l’Albanie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro et de la Serbie. Sarajevo n’avait obtenu de la part des Vingt-Sept le statut de candidat à l’adhésion qu’en décembre 2022, six ans après le dépôt de sa candidature.

Dans les Balkans occidentaux, le processus d’élargissement connaît une accélération depuis l’invasion russe en Ukraine, en février 2022. L’UE souhaite en effet un rapprochement avec les Etats de cette région où plusieurs puissances, dont la Russie, cherchent à y asseoir leur influence.

Renforcement du soutien militaire à l’Ukraine

Le sommet des Vingt-Sept a aussi été l’occasion pour les chefs d’Etat et de gouvernement de discuter du soutien militaire à l’Ukraine. Les dirigeants se sont prononcés en faveur d’une intensification de l’achat en commun de munitions auprès d’industriels européens pour les livrer à Kiev. Ils ont par ailleurs approuvé un plan tchèque d’achats collectifs de munitions hors UE, destiné à répondre à la demande des Etats membres lorsque l’offre européenne n’est pas en mesure de le faire.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont également avalisé le principe d’une utilisation des avoirs russes gelés dans l’UE en raison des sanctions frappant Moscou et demandé au Conseil de réfléchir à la manière dont la mesure pourrait être mise en œuvre. Ces fonds pourraient servir à financer le soutien militaire à l’Ukraine. Les dirigeants ont aussi demandé à la Commission européenne de préparer des sanctions contre la Biélorussie, la Corée du Nord et l’Iran, tous trois accusés d’aider la Russie à contourner les mesures restrictives de l’UE.

A Bruxelles, les Vingt-Sept se sont également penchés sur les moyens pour renforcer l’industrie de la défense européenne. Ils ont notamment demandé à la Banque européenne d’investissement (BEI) de modifier sa politique de prêts pour soutenir ce secteur.

Appel à une “pause humanitaire immédiate” à Gaza

Lors du sommet, les dirigeants ont enfin pris position concernant la situation dans la bande de Gaza. Un territoire palestinien où l’armée israélienne mène une offensive contre le Hamas, après les attaques terroristes massives de l’organisation en Israël le 7 octobre dernier. Les Vingt-Sept ont appelé à une “pause humanitaire immédiate” dans les combats, devant conduire à un “cessez-le-feu durable”.

Le Conseil européen a de nouveau demandé une “libération inconditionnelle” des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Dans le même temps, les chefs d’Etat et de gouvernement ont exhorté Israël à ne pas lancer d’offensive terrestre à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés plus d’un million de Gazaouis.