Les Erasmus Days 2023 sont lancés

Du 9 au 14 octobre se déroule la septième édition de cet événement annuel mettant à l’honneur Erasmus+. Autour de concerts, débats, expositions ou concours, ces journées sont l’occasion de s’informer sur les opportunités offertes par le programme.

“6 jours pour célébrer la citoyenneté européenne” est l’un des slogans retenus pour cette édition 2023 - Crédits : Agence Erasmus+ France Education Formation

Coup d’envoi pour les Erasmus Days. Ce lundi 9 octobre s’est ouverte la septième édition de ces rencontres autour du programme Erasmus+, dans un format élargi du 9 au 14 octobre. En France et en Europe, ces journées sont l’occasion de mieux découvrir le programme phare de l’Union européenne en faveur de l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports. Pour certains, elles permettent également de témoigner de l’impact des projets ou d’envisager de nouvelles coopérations.

Cette semaine, le programme est donc bien rempli. Durant ces six jours, tous les porteurs de projets Erasmus+ et les acteurs des différents secteurs (éducation, formation, jeunesse et sport) peuvent organiser des événements sur la semaine. En 2022, on en comptait plus de 6 000 répartis dans 58 pays, dont 1 600 sur le territoire français.

Lundi 9 octobre, c’est dans une école primaire du XXe arrondissement de Paris que les festivités françaises des Erasmus Days ont été lancées. En compagnie de certains de leurs parents, les élèves de l’école élémentaire Pierre Foncin ont ainsi pu présenter un projet Erasmus+ autour de la danse et des langues étrangères, auquel ils ont pris part l’année dernière en Italie. Parmi les auditeurs attentifs figuraient Nelly Fesseau et Mathieu Roumégous, directeurs des deux Agences Erasmus+ en France, (respectivement formation-éducation et jeunesse-sport) ainsi que l’eurodéputée Ilana Cicurel (Renew Europe), auteure du rapport ” Faire de l’École le cœur battant de l’Europe” en juillet 2021.

Les compétences à l’honneur

L’édition 2023 fera écho à l’Année européenne des compétences. Le but de cette année spéciale est notamment de promouvoir l’acquisition des compétences nécessaires à de bonnes perspectives professionnelles pour l’ensemble des citoyens de l’UE. Une mission que remplit le programme Erasmus+ “qui permet aux participants de découvrir de nouvelles cultures, de renforcer leurs compétences linguistiques et interculturelles, de développer leur employabilité et de s’inscrire dans les valeurs européennes de tolérance, de respect et de diversité”, précise l’agence Erasmus+ France Education Formation.

En France, les Erasmus Days seront également l’occasion de mettre à l’honneur les nouveaux Ambassadeurs Erasmus+. Lancé pour l’occasion, ce réseau composé de 52 anciens bénéficiaires du programme (dans un passé proche ou plus lointain) aura pour mission “d’inspirer, d’informer et de rassurer de futurs candidats à la mobilité”.