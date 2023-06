[Vidéo] Benoît Biteau : “Avec le changement climatique, l’eau doit être au cœur d’une vraie stratégie européenne”

Alors que les sécheresses se multiplient en Europe, l’Union européenne souhaite renforcer sa politique dans le domaine de l’eau. Ingénieur agronome et paysan charentais, le député européen Benoît Biteau (Verts/ALE) revient sur les solutions que doit apporter l’UE face à la crise de l’eau en Europe.

Depuis plusieurs années, la législation européenne sur l’eau tente de prévenir les sécheresses et d’améliorer la qualité de l’eau sur tout le continent. Actuellement, il existe deux principaux cadres juridiques pour la protection et la gestion de l’eau douce et des ressources marines dans une approche globale fondée sur les écosystèmes : la directive-cadre sur l’eau et la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”.



Le changement climatique augmente la fréquence des sécheresses et leur intensité. Dans certains Etats membres, comme en France et en Espagne, les réserves d’eau se situent à des niveaux alarmants. Dans ce contexte, l’Union européenne travaille à la révision de ces textes et propose de nouvelles lois, comme celle sur la restauration de la nature.



Vice-président de la commission de l’agriculture et du développement rural, l’eurodéputé Benoît Biteau (Verts/ALE) revient sur la résolution européenne sur la crise de l’eau qu’il a proposée en septembre dernier.

Après le Pacte vert pour le climat et l’environnement, faut-il un “Pacte bleu” européen ? Au niveau agricole, la loi de restauration de la nature permet-elle de répondre aux défis liés à la crise de l’eau ? Faut-il réorienter les investissements agricoles ? Autant de questions auxquelles le député européen répond, en insistant notamment sur l’amélioration de la gestion transfrontalière des ressources et l’organisation d’une conférence européenne sur l’eau.