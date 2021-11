[Podcast] Le Pacte vert, le grand chantier de l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique

Cette semaine dans notre série “l’Europe en 3 minutes”, coup de projecteur sur le grand chantier européen du moment : le Pacte vert, soit la feuille de route environnementale fixée par l’Union européenne pour les 30 prochaines années. Avec en ligne de mire, la neutralité climatique à l’horizon 2050.

Annoncé par Ursula von der Leyen dès son entrée en fonction en décembre 2019, ce Green Deal, ou Pacte vert en VF, c’est avant tout un objectif clair : atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. La neutralité climatique, ça signifie qu’à cette date, les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne devront être équivalentes à zéro. Ou, plus précisément, assez faibles pour être absorbées par ce qu’on appelle les puits de carbone, à savoir les forêts, les cours d’eau, les océans, mais aussi des nouveaux puits de carbone artificiels qui seront construits par l’homme et qu’on ne maîtrise pas encore très bien.

Pour y parvenir, la Commission européenne a fixé des objectifs intermédiaires, inscrits dans la loi climat européenne. Ils indiquent notamment qu’en 2030, les émissions de gaz à effet de serre de l’Union devront avoir baissé de 55 % par rapport aux niveaux observés en 1990.

Des objectifs louables, qui nécessitent néanmoins la mise en place de mesures concrètes. C’est exactement ce à quoi la Commission européenne s’est attelée en juillet 2021. Date à laquelle elle a présenté son “paquet climat”, soit une série de 12 réformes.

Parmi les plus ambitieuses et symboliques, citons par exemple la fin des voitures à énergie fossile d’ici à 2035 ou le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme au nom compliqué permettra de comptabiliser précisément les émissions carbone des entreprises étrangères exportant leur production sur le sol européen. Et de les taxer selon le principe du pollueur payeur.

De la même manière, au sein de l’Union, la Commission européenne propose également d’étendre le marché des quotas carbone déjà en vigueur. Ce système consiste à faire payer à une entreprise chaque tonne de CO2 qu’elle émet selon un prix établi sur le marché. Sauf que jusqu’ici, de nombreux secteurs d’activité y échappaient. Le maritime, l’aérien et le bâtiment devraient à l’avenir y être soumis.

Ces réformes sans précédent suscitent des critiques. Et pour cause, en intégrant le transport routier ou le chauffage de bâtiments au marché carbone, l’Union européenne pourrait alourdir la note des automobilistes, des propriétaires et des locataires. C’est la raison pour laquelle la Commission prévoit aussi la création d’un fonds social pour le climat de 144 milliards d’euros destiné à aider les plus démunis. Un fonds jugé insuffisant par de nombreuses ONG.

Retrouvez ce podcast sur Spotify, Apple podcasts, Deezer et Ausha et abonnez vous !