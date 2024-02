Environnement et social : scientifiques et société civile plaident en faveur de 10 actions politiques décisives

Au rythme actuel, un tiers des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies ne seront pas atteints par l’Union européenne d’ici à 2030, alerte la 5e édition du rapport sur le développement durable en Europe (ESDR). Des membres de la communauté scientifique et de la société civile, représentée par le Comité économique et social européen (CESE), appellent les pouvoirs politiques à prendre 10 mesures clés.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des pays de l’ONU - Crédits : andreswd / iStock

Plus de temps à perdre. Issu d’une coopération entre le Comité économique et social européen (CESE) et le réseau de solutions pour le développement durable (SDSN), communauté mondiale d’universités et de centres de recherche réunie sous l’égide de l’ONU, le 5e rapport sur le développement durable en Europe (ESDR) alerte sur un état de stagnation et de régression dans de nombreux pays européens quant aux progrès accomplis en matière d’objectifs environnementaux et sociaux. Selon le rapport, paru le 25 janvier dernier, les problèmes croissants concernent l’accès à des services pour tous et à leur qualité, ainsi que la pauvreté et la privation matérielle, dus en partie aux multiples crises qui se sont succédé depuis 2020.

Le rapport sur le développement durable en Europe est produit conjointement avec la société civile et, depuis 2019, il effectue un suivi des performances de l’ensemble des Etats membres et des pays partenaires de l’Union en ce qui concerne les ODD, lesquels ont été adoptés en 2015 par tous les Etats membres des Nations unies. Citons les objectifs suivants : “pas de pauvreté”, “faim zéro”, “santé et bien-être”, “éducation de qualité”, “égalité entre les hommes et les femmes”, “lutte contre les changements climatiques”, “eau propre et assainissement”.

Urgence

Cette année, le rapport apporte des contributions essentielles pour que l’Union renforce son rôle de chef de file en matière d’ODD, tant sur son territoire qu’au niveau international, non seulement dans la perspective des élections européennes de juin 2024, mais encore du “sommet de l’avenir”, convoqué par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en septembre 2024.

Au cours de cette manifestation, l’urgence a été soulignée de prendre des mesures décisives avant 2030, sans attendre qu’un point de basculement environnemental et social irréversible soit atteint.

Camilla Brückner, directrice du bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Bruxelles et représentante du système des Nations unies pour l’Union européenne, a rappelé qu’il était de la plus haute importance que le monde reste mobilisé sur la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030 avec ses 17 ODD et de l’accord de Paris sur le climat. “L’Europe peut continuer à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des ODD et soutenir la dynamique en faveur de leur accélération”, a-t-elle déclaré.

Zakia Khattabi, ministre fédérale belge du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Pacte vert, a surenchéri : “Nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir l’action en faveur du développement durable. Nous devons mettre un coup d’arrêt à cet enchaînement cyclique de hauts et de bas pour ce qui est de l’attention politique au développement durable”. Elle a aussi souligné qu’il fallait dépasser l’approche ODD par ODD, et soutenir une transformation du modèle financier international. Mme Khattabi a également remercié le CESE pour son avis sur la promotion d’un cadre politique de l’Union pour une transition juste.

Petra Petan, membre du cabinet du commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, a fait valoir que “cette Commission, et en particulier le commissaire Gentiloni, a réalisé de grandes avancées dans le domaine des ODD, qui vont de l’intégration des ODD à notre gouvernance économique, à la publication du tout premier examen volontaire de l’Union européenne. Nous restons attachés à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, au moyen de nos politiques et de nos outils de financement”.

10 actions prioritaires

Le rapport et dix actions prioritaires destinées aux partis politiques, au prochain Parlement européen, à la prochaine Commission, au Conseil européen et aux États membres ont été présentés par Guillaume Lafortune, vice-président du réseau des solutions pour le développement durable (SDSN) des Nations unies. “Les partis politiques qui font campagne pour les élections européennes et les futurs dirigeants de l’Union assumeront une responsabilité d’une importance historique”, a-t-il mis en garde. “Si les ODD ne sont pas atteints en Europe et dans le monde, ils ne représentent pas moins l’avenir auquel l’Europe et le monde aspirent. Des mesures décisives doivent être prises au cours de cette décennie”, a-t-il poursuivi. “Et ouvrir la voie au développement durable à l’échelle mondiale pour les prochaines décennies.”

Peter Schmidt, président de la section Agriculture, développement rural et environnement (NAT) du CESE, a constaté que “nous n’avons plus que six ans devant nous pour enregistrer des progrès et mener à bien le programme à l’horizon 2030. Au CESE, nous allons continuer à faire pression sur les institutions européennes pour que les ODD restent clairement la voie à suivre et à associer la société civile de manière significative à leur mise en œuvre. Nous sommes prêts à jouer le rôle qui est le nôtre”.

L’appel à l’action sur la question des objectifs de développement durable, y compris les dix actions prioritaires mises en avant dans la perspective des prochaines élections européennes et les futures instances dirigeantes de l’Union, lancé avec le rapport et cosigné par les présidents de la section NAT et de l’observatoire du développement durable, ainsi que par le réseau des solutions pour le développement durable et 200 cosignataires, devrait guider les responsables politiques européens vers un accord commun pour l’avenir. Conformément au pacte vert et social pour l’Europe que le CESE appelle de ses vœux, depuis des années.