Le prix des carburants en Europe

Depuis la reprise économique post-Covid et plus encore la guerre en Ukraine, les prix de l’essence et du diesel ont grimpé en flèche en Europe. Mais les automobilistes ne payent pas le même prix à la pompe selon le pays de l’Union européenne dans lequel ils se trouvent.

En moyenne, un Européen doit débourser 1,92 euro pour un litre d’essence et 1,96 euro pour un litre de diesel (chiffres au 28 mars). Des prix qui connaissent une très forte inflation depuis quelques mois : un an auparavant, tous deux étaient sous la barre de 1,5 euro le litre.

Les prix dans chaque pays

Si le prix du baril de pétrole brut dépend des mouvements de la bourse, le tarif de détail change selon les pays européens. Les automobilistes français qui passent en ce moment la frontière de la Belgique ou de l’Espagne pour faire le plein le savent.

L’essence sans plomb 95 a atteint ou dépassé, en moyenne, les 2 euros dans huit Etats membres de l’Union européenne : en France (2 euros), au Portugal (2,03), en Suède (2,07), en Grèce (2,07), en Allemagne (2,13) au Danemark (2,13), en Finlande (2,14) et aux Pays-Bas (2,33).

Le gazole est aussi très onéreux dans ces pays. Il atteint par exemple 2,22 euros en moyenne en Finlande et 2,19 euros aux Pays-Bas. Les Français doivent quant à eux débourser 2,12 euros pour un litre de ce carburant. Le prix du diesel a aussi sensiblement augmenté en Suède, où le litre se vend à plus de 2,5 euros à la pompe.

A l’inverse, certains pays connaissent des tarifs moins élevés que leurs voisins. En Hongrie, l’essence est à 1,28 euro et le gazole à 1,39 euro le litre. La Pologne tire également son épingle du jeu, avec 1,41 et 1,63 euro sur ces deux carburants.

Face à l’inflation des prix des carburants, les Etats membres de l’UE ont mis en place des mesures pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs. Le gouvernement hongrois a par exemple bloqué ces prix dès le 15 novembre dernier. En France, une remise sur le prix à la pompe s’appliquera à partir du 1er avril sur chaque litre de carburant. Comprise entre 15 et 18 centimes TTC, elle sera différente selon le taux de TVA en vigueur dans les territoires (la Corse et les collectivités d’outre-mer ont des règles différentes en la matière).

Les taxes diffèrent selon les pays

Le prix à la pompe est fixé par chaque distributeur en fonction de quatre principaux paramètres : le coût du pétrole et de son raffinage, le coût de son transport, la marge du distributeur et enfin les taxes nationales. Chacun explique en partie la différence de coûts entre distributeurs et entre pays.

La fiscalité appliquée au carburant comporte notamment des écarts importants selon les Etats membres. En moyenne, le prix du SP95 dans l’UE est composé à 47 % de taxes et celui du diesel à 40 %.

L’Allemagne et le Luxembourg sont proches de cette moyenne européenne : 46 % du prix de l’essence revient à l’Etat, un chiffre qui tombe à 38 % pour le diesel.

Malte est le pays qui impose le plus fortement les carburants. 56 % (essence) et 54 % (diesel) du prix final payé par le consommateur est prélevé par l’Etat. Les taxes sur l’essence sont également importantes en Grèce et aux Pays-Bas, où elles représentent 54 % du prix du SP95. A l’inverse, la Pologne affiche les taux les plus faibles, avec respectivement 31 % et 27 % pour le SP95 et le gazole.

Concernant l’essence, la France est dans la fourchette haute de la taxation par rapport à ses voisins européens. On retrouve par ailleurs les mêmes niveaux de taxation en Italie. Des deux côtés des Alpes, 52 % du prix de l’essence et 47 % du prix du diesel sont constitués de revenus pour les administrations publiques.

Plus précisément, en France, chaque euro de SP95 alimente les caisses nationales à hauteur de 52 centimes : 10 centimes de TVA, 35 centimes de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et 7 centimes de TVA sur la TICPE. Ces droits sont calculés proportionnellement au volume du carburant au moment de sa mise en circulation. La taxation du diesel y est enfin à peu près équivalente à celle du SP95.