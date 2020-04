Le salaire des enseignants en Europe Carte et comparatif

Un prof au lycée, ça gagne combien ? Fin août 2019, le gouvernement français a annoncé une hausse moyenne de "300 euros" en 2020 pour les enseignants. Dans l'Union européenne, leur salaire varie fortement d'un pays à l'autre.

Selon les chiffres publiés par la Commission européenne pour l'année scolaire 2017/2018 (données Eurydice), un enseignant au lycée bulgare gagne près de 17 fois moins que son homologue luxembourgeois : 4 663 euros par an contre 82 095 euros dans le Grand-duché. En France, en début de carrière, un professeur de lycée gagne 27 512 euros brut annuels, à peu près comme ses confrères italiens, maltais ou portugais, mais deux fois plus qu'un enseignant croate, estonien ou grec.

Les évolutions salariales au cours de la carrière ne sont pas non plus les mêmes, selon les pays. Au Luxembourg, où le salaire d'entrée est déjà le plus élevé de l'UE, le statut des professeurs prévoit qu'il progresse encore de 73 % jusqu'à la fin de la carrière. L'évolution est similaire en France, mais avec une rémunération de départ bien plus faible. En Lituanie, la progression n'est que de 7%.

D’après la Commission européenne, les enseignants du secondaire supérieur ont vu leur salaire augmenter dans la plupart des systèmes éducatifs sur l’année scolaire 2017-2018. Ces augmentations étaient généralement indexées sur l’inflation ou le coût de la vie. Toutefois, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Slovaquie, des changements politiques ont eu une incidence positive significative sur les niveaux de rémunération des enseignants. Les négociations collectives ont également entraîné d’importantes hausses de salaires au Danemark, à Malte, en Suède et en Islande, note également le rapport Eurydice dans ses conclusions.