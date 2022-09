Le salaire des enseignants en Europe

Dans l’Union européenne, le salaire des enseignants varie fortement d’un pays à l’autre. Combien touche un professeur de collège en Allemagne ou en Roumanie ? Est-il mieux rémunéré qu’un professeur français ?

Dans de nombreux Etats membres, la pénurie d’enseignants est un mal récurrent. Le “plus beau métier du monde” peine ainsi à attirer les candidats. 4 000 manquent à l’appel en France en cette rentrée 2022 et 4 400 rien qu’en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée d’Allemagne.

Pourtant, d’un État membre à l’autre les conditions salariales des enseignants varient beaucoup.

Ce que vous allez apprendre dans cet article En début de carrière, les professeurs allemands sont deux fois mieux rémunérés que les Français.

Les enseignants néerlandais doublent leur salaire au cours de leur carrière tandis que la rémunération des Croates ne progresse que de 20 %.

Au Portugal, les salaires des enseignants sont supérieurs de près de 40 % par rapport au PIB/habitant, tandis qu’ils sont inférieurs à cet indicateur en République tchèque ou en Irlande.

Des disparités fortes en début de carrière

Selon les chiffres publiés par la Commission européenne pour l’année scolaire 2020/2021 (données Eurydice), un enseignant bulgare du second degré gagne près de 15 fois moins que son collègue luxembourgeois en début de carrière : 7 731 euros par an contre 78 286 euros dans le Grand-duché, qui est par ailleurs le pays d’Europe où les enseignants sont les mieux payés. Suivent derrière l’Allemagne, la Suède et l’Autriche. A l’inverse, parmi les pays avec les plus faibles salaires enseignants, inférieurs à 10 000 euros, on trouve la Pologne (7 908 €), la Hongrie (8 063 €) ou la Roumanie (8 818 €).

En France, en début de carrière, un enseignant du secondaire gagne 29 382 euros brut annuels, à peu près comme ses confrères italiens ou maltais, dont les salaires sont compris entre 25 000 et 30 000 € bruts annuels.

Allemagne 60 163 € Autriche 39 055 € Belgique (francophone) 32 737 € Belgique (néerlandophone) 33 988 € Bulgarie 7 731 € Chypre 24 189 € Croatie 14 158 € Danemark 55 593 € Espagne 34 619 € Estonie 15 780 € Finlande 36 734 € France 29 382 € Grèce 13 104 € Hongrie 8 063 € Irlande 37 692 € Italie 26 114 € Lettonie 9 480 € Lituanie 15 781 € Luxembourg 78 286 € Malte 25 763 € Pays-Bas 40 723 € Pologne 7 908 € Portugal 22 374 € Rép. tchèque 14 789 € Roumanie 8 818 € Slovaquie 10 980 € Slovénie 19 777 € Suède 39 097 €

Salaires annuels des enseignants du second degré en début de carrière - Source : Eurydice 2020/2021

Les niveaux de rémunération affichés ne tiennent pas compte du temps de travail effectif dans chaque Etat membre. Cependant, à niveau de richesse comparable, une plus forte rémunération ne signifie pas nécessairement un temps de travail plus élevé. Selon un rapport sénatorial remis en juin 2022, les Français travaillent en moyenne 720 heures par an au collège comme au lycée. En Allemagne, où les enseignants sont mieux rémunérés, cette moyenne tombe à 641 heures au collège et 610 heures au lycée. Dans l’UE, elle se situe à 660 heures au collège et 629 heures au lycée.

Des évolutions disparates

Les évolutions salariales au cours de la carrière ne sont pas non plus les mêmes, selon les pays. Aux Pays-Bas, le salaire augmente de presque 75 % au cours des 15 premières années d’enseignement, puis jusqu’à 104 % en fin de carrière. Elles sont aussi significatives en France, où les salaires augmentent de 71 % en 35 ans de carrière. En Croatie, la progression est inférieure à 20 %.

D’après la Commission européenne, les enseignants ont vu leur salaire augmenter dans la plupart des systèmes éducatifs sur l’année scolaire 2020-2021. L’année précédente (2019-2020), le réseau Eurydice rapportait également une hausse généralisée, mais parfois inférieure à l’inflation. Ainsi, en Grèce, au Luxembourg et au Portugal, presque aucun changement n’a été enregistré dans le portefeuille des enseignants.

En France, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a annoncé le 25 juin 2022 une hausse de salaire pour les enseignants débutants, afin d’attendre 2 000 euros net par mois à partir de la rentrée 2023.

Une corrélation avec le PIB par habitant

Le niveau de salaire des enseignants est dans la plupart du temps fortement corrélé au niveau du PIB/habitant : plus celui-ci est élevé, plus le salaire moyen des enseignants l’est également. Ainsi, en prenant le salaire réel annuel effectif moyen des enseignants (voir tableau ci-dessous), on retrouve généralement le classement de la richesse moyenne des habitants, à quelques exceptions près.

Allemagne 69 779 € Autriche 58 724 € Belgique francophone 44 494 € Belgique néerlandophone 47 968 € Bulgarie Non communiqué Chypre 47 964 € Croatie Non communiqué Danemark 65 648 € Espagne Non communiqué Estonie 19 607 € Finlande 51 347 € France 40 840 € Grèce 18 634 € Hongrie 12 596 € Irlande 62 573 € Italie 31 565 € Lettonie 16 724 € Lituanie 21 120 € Luxembourg Non communiqué Malte 31 067 € Pays-Bas 66 712 € Pologne Non communiqué Portugal 30 078 € Rép. tchèque 19 945 € Roumanie 12 243 € Slovaquie 17 938 € Slovénie 27 918 € Suède 44 976 €

Les salaires effectifs des enseignants correspondent aux salaires bruts annuels moyens pondérés perçus par les enseignants à temps plein et pleinement qualifiés, y compris les indemnités et autres avantages financiers. Source : Eurydice 2020/2021

Ainsi, les salaires les plus bas se trouvent dans des pays dont le PIB par habitant est faible, sous la barre des 20 000 euros : en Slovaquie (17 938 €), en Roumanie (12 243 €) et en Hongrie (12 596 €). A l’inverse, les salaires réels les plus élevés - supérieur à 40 000 euros - se trouvent dans les pays où le PIB par habitant est le plus élevé : en Allemagne (69 779 €), aux Pays-Bas (66 712 €) ou au Danemark (65 648 €).

Dans la plupart des pays, les salaires réels moyens sont supérieurs au PIB par habitant. En Allemagne et au Portugal, ils sont ainsi supérieurs de plus de 40 % au PIB par habitant. A l’inverse, en République tchèque, en Irlande ou encore en Slovaquie, le salaire moyen annuel effectif des enseignants est inférieur à cet indicateur.