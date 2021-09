Le nombre d'enfants par enseignant dans les classes de primaire en Europe

En 2019, l’Union européenne comptait 2 millions de professeurs pour 24,5 millions d’élèves inscrits en école primaire. Soit un ratio moyen de 13,5 élèves par enseignant, qui cache néanmoins de fortes disparités d’un Etat membre à un autre.

Pour offrir le meilleur enseignement possible aux élèves, les responsables politiques, les spécialistes de la pédagogie et les chercheurs ont esquissé plusieurs pistes. Parmi elles, une idée revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique, en France au moins : réduire le nombre d’enfants par classe. L’occasion d’initier un tour d’Europe sur le sujet, et d’observer le “taux d’encadrement”, soit le nombre d’élèves moyens par professeur dans les Etats membres de l’Union.

13,5 enfants par professeur de primaire en moyenne

A ce sujet, les contrastes entre pays sont relativement marqués. Parmi les pays permettant aux enseignants de primaire de travailler avec les effectifs les plus réduits figure la Grèce (8,7 enfants par professeur en moyenne), suivi du Luxembourg (9 élèves). A l’inverse, la Roumanie (19,4 élèves) et la France (18,8 élèves) sont les deux pays dans lesquels les effectifs par professeur sont les plus fournis. Au milieu du spectre, la majorité des pays européens oscillent entre 10 et 15 enfants par professeur. Citons par exemple le Portugal (12,3 enfants par enseignant), la Finlande (13,5) ou encore la Bulgarie (12,5).

Méthode de calcul : D’après Eurostat, le nombre d’enfants par professeur en primaire est calculé en divisant le nombre d’élèves présents à plein temps par le nombre de professeurs présents à plein temps et travaillant au premier niveau de la classification internationale type de l’éducation (ISCED). Dans la majorité des pays européens, l’âge d’entrée à l’école primaire correspond au début de la scolarisation obligatoire, autour de 6 à 7 ans.

Pas de logique régionale observée

Si les données révèlent des disparités notables, il est néanmoins impossible de dessiner des tendances régionales. Des pays avec des systèmes politiques, économiques et éducatifs différents et très éloignés géographiquement les uns des autres partagent parfois un nombre d’enfants par classe proche, comme l’Espagne (13,6), la Suède (13,0), ou la Lettonie (12,0).

Un chiffre révélateur ?

S’il est avéré que le nombre d’enfants par enseignant joue un rôle sur la qualité des apprentissages, le bruit et la promiscuité sont autant de facteurs perturbants pour les élèves. Selon une enquête quantitative de grande envergure menée par l’université d’Harvard, la réduction des effectifs s’accompagne d’une amélioration du niveau scolaire des élèves. Et ce tout particulièrement pour les enfants issus des catégories les moins aisées de la population, comme l’affirme une autre recherche menée en France par l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Mais le seul fait de réduire les effectifs ne suffit pas à garantir la réussite des élèves. Pour l’assurer, l’OCDE souligne par ailleurs que les enseignants réajustent leurs méthodes pédagogiques en conséquence, par exemple en prenant plus de temps pour chaque élève. Sans compter que la réduction des effectifs d’élèves nécessite le recrutement de professeurs supplémentaires et engendre donc un surcoût important pour le système éducatif.