L'Eurogroupe, organe décisif de la zone euro Synthèse

Bien qu'elle ne soit pas officiellement une institution de l'UE, l'assemblée de l'Eurogroupe est l'un des principaux organismes décisionnels en matière de politique économique dans la zone euro.

Lors d'une réunion de l'Eurogroupe en janvier 2019, son président Mario Centeno (au centre) accueille les ministres des Finances (de gauche à droite) Olaf Sholtz (Allemagne), Pierre Gramegna (Luxembourg), Andrej Bertoncelj (Slovénie) en présence de Klaus Regling, directeur du MES (à droite) - Crédits : Conseil de l'Union européenne

L'essentiel

Dans le sillage de la mise en place de l’Union économique et monétaire (UEM), et du traité de Maastricht de 1992 qui avait jeté les bases de la future monnaie commune, l'Eurogroupe a été créé par le Conseil européen en 1997. Sa première réunion s'est tenue le 4 juin 1998 au château de Senningen au Luxembourg. C'est seulement à partir du Conseil européen de Nice (en décembre 2000) que cette assemblée a pris le nom d'"Eurogroupe". Son existence est aujourd'hui inscrite à l'article 137 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et son rôle est précisé par le protocole 14 du traité.

Cette assemblée "informelle" réunit les ministres des Finances des 19 Etats membres de la zone euro, un représentant de la Banque centrale européenne (BCE) - habituellement le président - et un représentant de la Commission européenne - habituellement le vice-président chargé des Affaires économiques.

Le fonctionnement de l'Eurogroupe

Il ne s'agit pas d'une véritable institution de l'Union européenne, mais son rôle est fondamental dans la politique économique de la zone euro. Car lors du Conseil "Economie et Finances" (ECOFIN) qui réunit chaque mois les 27 ministres de l'Economie et des Finances de l'UE, les discussions portent sur les questions économiques, budgétaires et financières de toute l'UE.

Quel est le rôle du Conseil ECOFIN ?

Les débats relatifs à la coordination des politiques économiques au sein de la zone euro et concernant "les responsabilités spécifiques" que les 19 Etats membres de l'UEM "partagent en matière de monnaie unique" (protocole 14, TFUE) se déroulent donc la veille du Conseil ECOFIN, lors de la fameuse réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg.

Le lendemain, les décisions de l'Eurogroupe sont entérinées par un vote à 19 lors du Conseil ECOFIN. Bien qu'informel puisque des votes ne peuvent y avoir lieu, l'Eurogroupe est néanmoins la vraie instance décisionnaire sur les questions de politiques économique, financière et budgétaire concernant la zone euro.

Tous les deux ans et demi, les ministres de l'Economie de la zone euro élisent l'un d'eux à la présidence de l'Eurogroupe. Le rôle de ce responsable est de présider les réunions et d'en établir les ordres du jour, ainsi que d'élaborer le programme de travail à long-terme de l'Eurogroupe.



Elu le 4 décembre 2017, le ministre des Finances portugais Mário Centeno préside cette assemblée depuis janvier 2018. Il a succédé au Néerlandais Jeroen Dijsselbloem (2013-2018) et au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker (2005-2013).



Lire aussi : Le Portugais Mário Centeno élu à la présidence de l'Eurogroupe

Les compétences de l'Eurogroupe

Les réunions de l'Eurogroupe sont de facto très importantes. Etant donné que les 19 Etats membres de la zone euro sont soumis à une politique monétaire unique menée de façon indépendante par la BCE, l'objectif de l'Eurogroupe est de garantir la stabilité et la cohérence des politiques économiques des Etats membres entre elles et en accord avec la politique monétaire.

Les critères édictés dans le traité de Maastricht (déficit public inférieur à 3 % du PIB et dette publique inférieure à 60 %) doivent par exemple être respectés. Considérée comme nécessaire à l'harmonie de l'UE et plus particulièrement de la zone euro, cette discipline budgétaire est réaffirmée en 1997 dans le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), puis en 2013 dans le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG). Elle est cependant suspendue de manière exceptionnelle et temporaire dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le 23 mars 2020.

La coordination économique des Etats européens

L'Eurogroupe "a également pour objectif de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte", précise le site du Conseil.

Les sujets discutés à l'Eurogroupe concernent donc les différents aspects de l'Union économique et monétaire - tant son fonctionnement que d'éventuelles réformes -, comme l'explique le site de l'institution. Sont ainsi abordés :