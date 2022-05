Gouvernement Borne : Clément Beaune confirmé à l’Europe, Catherine Colonna aux Affaires étrangères

Près d’un mois après la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et quatre jours après la nomination d’Elisabeth Borne au poste de Première ministre, la France a son nouveau gouvernement. Composé de 27 ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat, il mêle des “anciens” du quinquennat précédent et des nouvelles têtes, notamment aux Affaires étrangères.