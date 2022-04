Election présidentielle 2022 : les résultats officiels du premier tour

Le Conseil constitutionnel a validé les résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27,85 % des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen à 23,15 %. Jean-Luc Mélenchon a atteint la troisième place, totalisant 21,95 % des voix.

Crédits : Jerome Delaunay / iStock

L’élection du président de la République se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le premier s’est tenu le dimanche 10 avril 2022, avec 12 candidats. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité du scrutin, en a arrêté les résultats mercredi 13 avril.

Emmanuel Macron : 27,85 % des suffrages exprimés (9 783 058 voix),

Marine Le Pen : 23,15 % des suffrages exprimés (8 133 828 voix),

Jean-Luc Mélenchon : 21,95 % des suffrages exprimés (7 712 520 voix),

Eric Zemmour : 7,07 % des suffrages exprimés (2 485 226 voix),

Valérie Pécresse : 4,78 % des suffrages exprimés (1 679 001 voix),

Yannick Jadot : 4,63 % des suffrages exprimés (1 627 853 voix),

Jean Lassalle : 3,13 % des suffrages exprimés (1 101 387 voix),

Fabien Roussel : 2,28 % des suffrages exprimés (802 422 voix),

Nicolas Dupont-Aignan : 2,06 % des suffrages exprimés (725 176 voix),

Anne Hidalgo : 1,74 % des suffrages exprimés (616 478 voix),

Philippe Poutou : 0,76 % des suffrages exprimés (268 904 voix),

Nathalie Arthaud : 0,56 % des suffrages exprimés (197 094 voix).

Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril et opposera donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

L’abstention a atteint un taux de 26,31 %. C’est moins que le record de 2002 (28,4 %) mais plus qu’en 2017 (22,23 %). Sur 48 747 876 électeurs inscrits sur les listes électorales, 35 923 707 personnes ont voté. 790 760 bulletins blancs ou nuls ont été enregistrés.