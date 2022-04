LIVE - Présidentielle 2022 : les enjeux européens du débat Emmanuel Macron / Marine Le Pen

Cinq ans après leur précédent face-à-face, les candidats de La République en Marche et du Rassemblement National se retrouvent mercredi 20 avril 2022 à 21h pour un nouveau débat d’entre-deux tours. Toute l’Europe vous propose de décrypter les projets d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen à travers le prisme européen.

Rechargez la page pour voir les dernières informations

21h15 : Marine Le Pen : “Je veux sortir du marché européen de l’électricité”. La candidate du Rassemblement national rend le marché européen en partie responsable de la hausse des prix de l’énergie. Elle affirme que les prix de l’énergie doivent être régulés, et compare les coûts de production de l’énergie en France, dont elle assure qu’ils sont moins élevés que chez nos voisins. La candidate pointe du doigt les Allemands, “très dépendants au gaz russe”.

21h14 : Emmanuel Macron veut revaloriser les retraites dès cet été, car l’inflation est d’environ 4 %, et porter le minimum des pensions à 1 100 euros.

21h13 : Le président sortant défend sa politique de lutte contre le chômage.

21h12 : Emmanuel Macron assure que le pouvoir d’achat a augmenté en moyenne en France. Face à la hausse des prix de l’énergie, il défend le bouclier qu’il a mis en place.

21h08 : Parmi les leviers prônés par Marine Le Pen pour favoriser le pouvoir d’achat : revaloriser les soignants et les enseignants, dont les salaires sont selon elle sous la moyenne européenne.

21h06 : Le premier thème abordé est le pouvoir d’achat. La journaliste Léa Salamé rappelle que la guerre a des conséquences sur les prix, en particulier ceux de l’énergie.

21h05 : Emmanuel Macron rappelle que la guerre est de retour sur le sol européen. Il poursuit en déclarant que “Notre France sera plus forte si elle sait se saisir de la question écologique. C’est rendre l’Europe plus forte”.

21h : Le débat vient de débuter. Marine Le Pen est la première à prendre la parole.

Bonjour et bienvenue dans notre live consacré au débat du 20 avril 2022 entre Emmanuel Macron et Marine le Pen.

Diffusé par France 2 et TF1 à partir de 21h, ce débat d’entre-deux-tours doit durer environ 2h30. Les candidats aborderont les sujets suivants, dans cet ordre :

Pouvoir d’achat

Questions internationales

Retraites, santé, dépendance et modèle social

Écologie

Compétitivité

Jeunesse et éducation

Sécurité

Gouvernance

Si les questions européennes devraient être particulièrement traitées lors de la séquence “Questions internationales”, elles ne manqueront pas non plus d’entrer en résonance avec un certain nombre d’autres priorités nationales avancées par les deux candidats. Les sujets du pouvoir d’achat, de l’écologie et de la compétitivité pourront notamment mériter l’éclairage européen que nous vous proposons dans ce live.