Politique

La République Tchèque (Česká Republika, Tchéquie dans sa forme courte) est une république parlementaire.

Les dernières élections législatives en République tchèque ont eu lieu les 20 et 21 octobre 2017. Le parti populiste Action des citoyens mécontents (ANO, libéral et populiste) est arrivé en tête avec près de 30% des suffrages, tandis que les partis traditionnels ont subi un important revers. A la tête de l'ANO, la seconde fortune du pays Andrej Babiš, surnommé le "Trump tchèque", a mené une campagne anti-élites, anti-migrants et contre l'approfondissement de l'Union européenne. Outre son programme populiste, le milliardaire a de nombreux démêlés avec la justice, notamment pour détournement de fonds européens.

Minoritaire, le gouvernement de M. Babiš se voit refuser la confiance de la Chambre des députés en janvier 2018. Après un accord de coalition avec le Parti social-démocrate tchèque, le gouvernement Babis II entre en fonctions en juin 2018.

Sorti vainqueur du second tour d'un scrutin qui l'opposait à Karel Schwarzenberg, chef de la diplomatie du gouvernement de Vaclav Klaus, l'ex-Premier ministre de gauche Miloš Zeman est élu le 27 janvier 2013 président de la République Tchèque avec plus de 55% des suffrages. Il est le premier président tchèque élu au suffrage universel direct. La chambre des députés a en effet approuvé, le 14 décembre 2011, un amendement à la Constitution qui permet une élection du président de la République au suffrage universel direct et non plus par le parlement.

Contrairement au précédent chef de l'Etat eurosceptique Vaclav Klaus, Milos Zeman, qui a été Premier ministre de 1998 à 2002, s'est prononcé en faveur d'une harmonisation fiscale européenne et de l'entrée de son pays dans la zone euro. Candidat à sa propre succession, il est réélu le 27 janvier 2018 au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,36% des voix contre 48,63% pour son concurrent Jiří Drahoš (centriste indépendant).

Le pays et l'UE

Adhésion à l'Union européenne et entrée dans l'OTAN

Après l’effondrement du bloc communiste, la République tchèque s’est fixée, à l’instar de la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, un double objectif : s’ancrer dans une Europe synonyme de démocratie et de prospérité, et nouer une alliance militaire avec les Etats-Unis pour se protéger de la Russie. Dès 1999, elle devient ainsi membre de l’OTAN. Son appartenance à l’alliance militaire atlantique lui vaut de participer aux missions au Kosovo et en Afghanistan ainsi qu’à l’intervention en Irak de la coalition menée par les Etats-Unis.

La République tchèque dépose sa candidature à l'entrée dans l’Union européenne en janvier 1996. Les négociations d’adhésion entamées en 1998 ouvrent une période de transformation durant laquelle la République Tchèque adapte son économie et son système politique aux normes européennes. Elle devient membre de l’Union européenne le 1er mai 2004, après un référendum tenu les 13 et 14 juin 2003, révélant près de 77,3 % de soutien à l'adhésion à l'UE avec une participation électorale de 55 %.

La République tchèque compte 21 députés au Parlement européen.

Elle a assuré la Présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er semestre 2009. Parmi ses priorités figuraient notamment la poursuite de l’élargissement de l’UE aux pays des Balkans occidentaux, ainsi que le renforcement du partenariat oriental avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine.

Relations avec les pays voisins et querelles sur les questions européennes

La République tchèque a noué des liens solides avec le grand voisin allemand, malgré un contentieux persistant autour de la région frontalière des Sudètes (3 millions d’Allemands furent expulsés des Sudètes à la suite des décrets Beneš adoptés en 1945). En 1991, elle fonde avec ses autres voisins, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, le groupe de Visegrad, chargé de défendre les intérêts de ses membres au sein de l’Union européenne.

Milos Zeman, président de la République Tchèque depuis 2013, est un Européen convaincu, favorable à l’entrée de son pays dans la zone euro. Nommé le 29 janvier 2014, le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka s'était également engagé à rompre avec l'euroscepticisme des années passées, prévoyant de rejoindre le "pacte budgétaire" et d'adopter la monnaie unique.

Vainqueur des élections de 2017, le Premier ministre tchèque Andrej Babis est opposé à l'adoption de la monnaie unique. Il se prononce pour une Union économique et contre sa politisation et sa bureaucratisation.

Géographie

La République tchèque est limitée au nord-ouest par l'Allemagne, au nord-est par la Pologne, au sud par l'Autriche et au sud-est par la Slovaquie.

Entre le point culminant, le mont Snêzka à 1602 mètres, et le niveau le plus bas, à 115 mètres sur l'Elbe, le relief fait alterner plaines et paysages accidentés. La partie occidentale de la République tchèque, la Bohême, constitue une plaine entourée d’un quadrilatère de montagnes. Prague en occupe le centre la ville est drainée par l’Elbe et ses affluents, comme la Vltava. La Bohème est plus riche en basses montagnes et en plateaux que la Moravie, entourant Brno et limitée à l’est par les Carpates Blanches.



Ce pays aux dimensions relativement modestes (79 000 km2) offre des paysages riches et variés. Les forêts, les réserves naturelles, les sources d'eau minérale sont autant de raisons qui attirent les touristes en République tchèque.

Economie

15 ans après son adhésion à l'UE, l’économie tchèque est très ouverte et pleinement intégrée à l'Union européenne. Près de 80% de ses échanges sont effectués avec des pays membres, notamment l'Allemagne, la Slovaquie ou encore la Pologne.

La Bohème et la Moravie sont des régions fortement industrialisées, et ce depuis le début du 20ème siècle. L’expérience communiste a accentué cette industrialisation. Depuis les débuts de la transition, ce secteur d’activité est en déclin constant, au profit du secteur tertiaire qui employait 60 % de la population active en 2015. Au cours des années 90, l’économie tchèque a connu une croissance rapide du secteur privé. Cette profonde mutation s’est traduite par une explosion du nombre de petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur des services. Le pays conserve un secteur industriel fort, représentant plus d’un tiers de son PIB avec une forte dominante du secteur automobile (Skoda, Toyota Peugeot Citroën, Hyundaï).

Les exportations concernent principalement les matériels de transport, notamment les véhicules automobiles. La République tchèque produit une grande partie de son énergie et présente une dépendance énergétique limitée à 30 %, bien inférieure à la moyenne de l’UE28 (53 %).

Si la production manufacturière et les exportations sont les moteurs de la reprise de l'économie tchèque, elle est très dépendante des investissements et du commerce allemand. L'Allemagne demeure en 2016 le premier client et fournisseur de la République tchèque.

Les finances publiques du pays satisfont les critères européens. Deux années d'austérité en 2013 et 2014 ont permis depuis au pays d'afficher un déficit public inférieur à 3 %. La dette publique est inférieure à 40 % du PIB depuis 2013 et diminue de façon constante. Libellé à près de 80 % en couronnes, le poids de la dette est ainsi relativement peu dépendant des risques de change.

Le gouvernement a par ailleurs entrepris des réformes structurelles (réforme fiscale, réforme du système de retraite et de la sécurité sociale). Au-delà de la faiblesse des dépenses consacrées aux services d'intérêt général, la République tchèque dispose en effet d'une administration publique relativement peu efficace.

Le PIB par habitant atteint 86 % de la moyenne européenne. L'espérance de vie, elle, se situe en 2016 à 79,1 ans, bien en dessous de la moyenne européenne (83,3 ans). Le taux de chômage est particulièrement faible, 2,0 % en 2019, en raison notamment d'une émigration massive de la population active qui pourrait même entrainer une pénurie de main-d'œuvre.

Histoire

Le royaume de Bohême

1355 : le roi de Bohême Charles IV est élu empereur du Saint Empire Romain Germanique. Fondé au IXème siècle, le royaume de Bohême est l’un des grands Etats de l’Occident chrétien.

1526 : le royaume de Bohême tombe sous la domination des Habsbourg. Il est intégré au vaste ensemble qui deviendra l’Empire austro-hongrois.

1618 : La "Défenestration de Prague" déclenche la révolte des Etats de Bohême contre la dynastie des Habsbourg. La défaite à la bataille de la Montagne Blanche (devant Prague) (1620) entraîne la réduction à l’obéissance du royaume de Bohême et le renforcement de l’autorité royale.

1848 : renouveau des aspirations nationales. Les mouvements nationalistes font valoir la spécificité du peuple tchèque au sein du Royaume d’Autriche.

La Tchécoslovaquie : invasion allemande et emprise soviétique

1918 : naissance, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de la République tchécoslovaque. Dans l'entre-deux-guerres, sous la direction de Tomáš Masaryk, la Tchécoslovaquie devient une véritable démocratie libérale et connaît un développement industriel.

1938 : au terme des accords de Munich, conclus entre Hitler et les puissances d’Europe occidentale, la province germanophone des Sudètes est livrée à l’Allemagne. Les troupes allemandes envahissent le pays en 1939. La Bohême-Moravie est transformée en protectorat du Reich.



1948 : la Tchécoslovaquie est rattachée au bloc soviétique à la suite du "coup de Prague" au cours duquel les communistes de Gottwald s’emparent du pouvoir.

1968 : le "Printemps de Prague" revendiquant une libéralisation du régime communiste et une plus grande indépendance à l’égard de l’Union soviétique est durement réprimé par les chars russes et le réformateur Dubcek doit démissionner.

L'indépendance et partition de la Tchécoslovaquie

1989 : la Tchécoslovaquie se détache du bloc soviétique lors de la "Révolution de velours". Elle retrouve sa pleine indépendance sous la présidence de Václav Havel.

1993 : partition à l'amiable de la Tchécoslovaquie. La République tchèque et la Slovaquie suivent désormais des chemins séparés au sein de l’Europe réunifiée.

Drapeau et hymne

Le drapeau tchèque a été créé et adopté en 1920. Les couleurs rouge et blanc qui ornent le drapeau sont un héritage de la Bohème, principale région de la République tchèque. C’est en 1848, lors des révolutions du "Printemps des peuples", que les deux bandes blanches et rouges horizontales apparaissent sur le drapeau. Le bleu sera ajouté après la seconde guerre mondiale et représente la Slovaquie. Lors de la séparation de la république thécoslovaque, en 1993, le président élu de la République tchèque Vaclav Havel conserve le drapeau, le bleu représentant désormais la région Morave.

L’hymne tchèque est intitulé "Kde domov muj" ("où est ma patrie ?"). Il a été composé par Frantisek Jan Skroup en 1834, puis adopté officiellement comme hymne national en 1918. Il est inspiré d’un passage éponyme du spectacle de théâtre populaire "Fidlovacka" ("la fête des cordonniers") de Tyl et Skroupe, qui connait un immense succès au cours de l’année 1834. Le texte décrit un paysage pittoresque et questionne le caractère d’une nation. Très bien accueilli par le peuple, l’hymne ne sera jamais modifié.

Personnalités

Kafka (1883-1924)

La République Tchèque est l’héritière d’un legs culturel et littéraire impressionnant. Parmi les écrivains tchèques, Franz Kafka a exprimé – en allemand - l’absurdité du monde moderne dans Le procès et La métamorphose. Le Soldat Schwejk de Jaroslav Hasek, avec ses ruses et son pacifisme viscéral, et le Golem de Gustav Meyrink constituent deux figures littéraires populaires de la culture de Prague.

Milan Kundera (1929- )

Le milieu littéraire tchèque est toujours vivant aujourd’hui. Il existe d’ailleurs un pont entre la dramaturgie et la politique : Václav Havel, symbole de la résistance au communisme, est devenu président de Tchécoslovaquie en 1990. Milan Kundera, autre écrivain tchèque célèbre, vit aujourd’hui en France, et écrit en français, tout en développant abondamment dans son œuvre le thème de l’exil et des difficultés du franchissement des frontières entre cultures.