Guerre en Ukraine : le président Zelensky en tournée européenne pour s’assurer du soutien de ses alliés

Près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky effectue une mini-tournée européenne. Mercredi 8 février à Londres et à Paris, ce jeudi 9 février à Bruxelles, il veut remercier ses alliés et leur demander d’accentuer leur soutien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) et le chancelier allemand Olaf Scholz (à droite), reçus par le président français Emmanuel Macron (au centre) à l’Elysée, mercredi 8 février - Crédits : Présidence ukrainienne / CC BY-NC-ND 4.0

“Après la visite surprise à Londres, le passage éclair à Paris”, résument Les Echos. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était mercredi 8 février dans la capitale française pour un dîner avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien “n’avait effectué qu’un seul voyage à l’étranger, en décembre dernier, lorsqu’il s’était rendu aux Etats-Unis pour rencontrer Joe Biden”, fait remarquer El Mundo. Mercredi, en moins de douze heures, il aura rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Avec un double objectif, indique Libération : “remercier les alliés de Kiev pour leur soutien et, surtout, les inciter à en faire davantage pour vaincre les forces de Moscou”.

Car “le moment est crucial pour l’Ukraine qui s’inquiète des succès récents de l’armée russe dans le Donbass et craint une offensive d’ampleur dans les prochaines semaines”, relève La Croix. Pour Pierre Haski, le président ukrainien vient donc aussi “tirer la sonnette d’alarme, car sur le terrain, ses forces sont soumises à une pression accrue de la Russie” [France Inter]. “Son message est donc toujours le même : envoyez-nous des armes, des armes, des armes”, poursuit le journaliste.

La lancinante question des avions de chasse

De Londres à Paris, le discours de Volodymyr Zelensky “n’a pas varié d’un iota”, remarque Le Monde. Le journal du soir ajoute que “le président ukrainien a multiplié les appels pour recevoir ‘le plus tôt possible’ avions de chasse et armements lourds afin de résister à toute nouvelle offensive russe et récupérer les territoires occupés”.

Le chef d’Etat “considère que des avions de combat et des missiles longue portée constitueraient un complément important aux chars Leopard 2 promis récemment par les pays occidentaux”, souligne la BBC.

“Rien n’est exclu”, a de son côté déclaré mercredi 8 février le Premier ministre britannique à propos de l’envoi d’avions de combat à l’Ukraine [The Guardian]. Le tout en reconnaissant que la formation de pilotes à l’utilisation des avions britanniques pourrait prendre jusqu’à trois ans, relate le quotidien outre-Manche.

Mais le message sur l’envoi d’armes “s’adresse avant tout à la France et à l’Allemagne, dont la retenue militaire et le souci longtemps affiché de parler à Vladimir Poutine ont souvent froissé le président ukrainien depuis le début des hostilités”, rapporte Le Monde. “La France et l’Allemagne peuvent changer la donne et c’est comme cela que je vois nos discussions aujourd’hui”, a martelé le président ukrainien, cité par le journal.

“Les tabous tombent”

“[Olaf] Scholz et [Emmanuel] Macron n’ont pas abordé la question des avions de combat, mais ont assuré l’Ukraine de leur soutien permanent”, relève en Allemagne Die Zeit. Jusqu’ici, les Occidentaux se sont montrés réticents à franchir ce pas supplémentaire, de peur de se retrouver directement impliqués dans le conflit. Même si pour La Croix, “les tabous tombent les uns après les autres depuis un an et les soutiens de Kiev ont déjà accepté en janvier de fournir des chars lourds”.

Après Paris et Londres, Volodymyr Zelensky est ce jeudi 9 février à Bruxelles, en invité d’honneur du Parlement européen et du sommet des Vingt-Sept. Un moyen d’évoquer “une nouvelle fois le soutien militaire supplémentaire qu’il réclame à ses alliés occidentaux” [Les Echos]. Face aux eurodéputés ce matin, “le président ukrainien a prédit un avenir funeste en cas de victoire russe” [Ouest-France] : “Si l’Ukraine tombe, c’est votre mode de vie qui disparaîtra, celui des Vingt-Sept disparaîtra”, a averti M. Zelensky.

Réunis en Conseil européen, les 27 chefs d’Etat et de gouvernement se retrouvent aussi pour “étudier les premières propositions de la Commission en réponse au ‘grand plan climat’ des Etats-Unis”, mentionne le HuffPost. Egalement à l’ordre du jour, la question de l’immigration, alors que l’UE se fixe notamment pour objectif de “contraindre les pays d’origine à réadmettre leurs ressortissants” [La Croix].

