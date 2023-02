Après un déplacement à Londres et à Paris, Volodymyr Zelensky se rend pour la première fois au Parlement européen à Bruxelles

Jeudi 9 février, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu pour la première fois au Parlement européen à Bruxelles à l’occasion d’une session plénière extraordinaire. Dans un discours solennel, le président ukrainien a notamment remercié l’Union européenne pour son aide depuis le début du conflit, qui a débuté il y a près d’un an.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli par la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, jeudi 9 février, à l’occasion d’une session plénière extraordinaire à Bruxelles - Crédits : Philippe Buissin / Parlement européen

“Merci pour tous vos efforts, merci pour votre aide inflexible, merci pour le soutien de l’Union européenne pendant toute cette période”. C’est par ces mots que le président ukrainien, en visite pour la première fois au Parlement européen à Buxelles, a débuté son allocution devant les eurodéputés jeudi 9 février.

S’adressant également à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen présente dans l’hémicycle, Volodymyr Zelensky a réaffirmé la volonté de l’Ukraine de “gagner son adhésion dans une Europe qui gagne” et de “devenir membre de l’Union européenne”. “Nous avons une histoire commune, c’est celle de l’Europe, nous sommes Européens”, a t-il lancé.



Les Vingt-Sept ont accordé à Kiev le statut de candidat à l’adhésion à l’UE le 23 juin dernier, mais le processus d’intégration est long et exigeant. “L’Ukraine est l’Europe, l’avenir de votre nation est dans l’UE. Nous savons le sacrifice que votre peuple a enduré pour l’Europe, et nous devons l’honorer non seulement par des mots mais aussi par des actes”, a pour sa part déclaré la présidente du Parlement Roberta Metsola.



Le président ukrainien a été acclamé par les eurodéputés, debout dans l’hémicycle qui ont écouté avec émotion la diffusion de l’hymne ukrainien.



Après une visite mercredi 8 février à Londres et un dîner à Paris avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, Volodymyr Zelensky passe la journée dans la capitale européenne. Il doit assister au Conseil européen qui se tient ce jeudi 9 et vendredi 10 février et s’entretenir avec des dirigeants européens en réunion bilatérale.