Guerre en Ukraine : l’Otan envisage un fonds de 100 milliards d’euros pour pérenniser l’aide militaire à Kiev

La création d’un fonds de 100 milliards d’euros sur cinq ans pour soutenir militairement l’Ukraine figure à l’agenda des ministres des Affaires étrangères de l’Otan, réunis à Bruxelles mercredi 3 et jeudi 4 avril. L’objectif consiste à pérenniser l’aide à Kiev.

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg (ici en février 2024) a proposé la création de ce fonds pour aider l’Ukraine à se défendre face à la Russie - Crédits : NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr CC BY-NC

A Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l’Otan se réunissent mercredi 3 et jeudi 4 avril et doivent discuter de “la création d’un fonds de 100 milliards d’euros sur cinq ans pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie”, écrit L’Express. Une réunion qui sera aussi l’occasion de “célébrer le 75e anniversaire de l’Alliance”, note le Kyiv Independent.

Reuters rappelle que les 32 membres de l’organisation “ont fourni des milliards [d’euros] d’armes sur une base bilatérale” à l’Ukraine mais que l’Otan en tant qu’organisation s’est “concentrée sur l’aide non létale […], craignant qu’un rôle plus direct ne déclenche une escalade des tensions avec la Russie”.

Anticiper la possible réélection de Donald Trump

Proposé par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, le fonds devrait donner “à l’Alliance un rôle plus actif dans la coordination des livraisons d’armes, de munitions et d’équipements à l’Ukraine”, indique Ouest-France, citant des sources diplomatiques. Par ailleurs, “certaines des tâches actuellement assurées par le Groupe de Ramstein, qui fournit une aide militaire et regroupe plus de 50 pays alliés de Kiev, pourraient être directement prises en charge par l’Otan” [Sud Ouest]. Et ce afin de se prémunir contre l’éventualité d’une victoire du candidat républicain Donald Trump à l’élection présidentielle américaine prévue en novembre, selon des diplomates [Ouest-France]. “Même si l’un d’entre eux concède que cette aide ne résisterait pas si Trump décidait vraiment d’arrêter toute aide à l’Ukraine”, ajoute le quotidien régional.

Ces propositions destinées à accroître le soutien à l’Ukraine interviennent en effet dans un “contexte d’inquiétude croissante quant au blocage du soutien aux efforts défensifs” de Kiev face aux offensives russes, alors que les forces ukrainiennes alertent depuis plusieurs semaines sur l’épuisement des stocks de munitions, rappelle la Deutsche Welle. Un plan de financement de près de 60 milliards d’euros à destination de l’Ukraine proposé par le gouvernement américain est “bloqué par les Républicains au Congrès” depuis plusieurs semaines [Deutsche Welle].

Concernant le fonds envisagé à l’Otan, aucune décision définitive ne sera toutefois “prise lors des réunions organisées au niveau ministériel en avril et les discussions continueront à l’approche du sommet de Washington, en juillet”, confie un responsable de l’Alliance atlantique cité par Ouest-France.

Un “pont nécessaire” à l’adhésion de Kiev à l’Otan

Si Kiev a déjà fait part de son souhait d’entrer dans l’Alliance atlantique, “plusieurs de ses Etats membres, dont les Etats-Unis, y sont réticents”, rappelle Sud Ouest. L’Otan a en effet déclaré que “l’Ukraine ne pouvait pas adhérer tant qu’elle était en guerre contre la Russie, mais qu’elle le deviendrait à un moment donné”, lit-on sur le site de l’agence de presse Reuters.

A cet égard, “le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui participera à la réunion de Bruxelles, a déclaré mardi [2 avril] à Paris que l’Otan étudiait des mesures qui pourraient servir de ‘pont nécessaire’ vers l’adhésion de l’Ukraine à l’Alliance” [Reuters]. En outre, les ministres des Affaires étrangères des 32 pays membres de l’Otan “devraient également discuter de la course au remplacement de [Jens] Stoltenberg”, lors de cette réunion. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte en est le favori, fort du soutien de “90 % des membres [de l’Otan]”, malgré l’opposition de la Hongrie et la candidature du président roumain Klaus Iohannis, relève la Deutsche Welle.

