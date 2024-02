Prix Hippocrène 2024 : élèves et enseignants récompensés pour leur engagement européen

Intelligence artificielle, environnement, agriculture sont quelques-uns des thèmes portés dans les projets des élèves récompensés par le Prix Hippocrène 2024 de l’éducation à l’Europe.

Jury du prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe 2024 - Crédits : Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

Le jury de l’édition 2024 du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe, présidé par Michèle Guyot-Roze, vice-présidente de la Fondation Hippocrène, a récompensé six établissements scolaires des académies de Limoges, Paris, Nantes, Versailles, ainsi que des régions de Bourgogne-Franche-Comté et Normandie pour leurs projets de partenariat européen innovants faisant vivre l’Europe aux jeunes Européens.

Pour cette nouvelle édition, le Prix a rassemblé de nombreux dossiers, pas toujours faciles à départager, de l’école primaire au lycée général et technologique, en passant par le collège, le lycée professionnel et les établissements d’enseignement agricole. Menés avec des établissements scolaires de pays de l’Union européenne ou du voisinage européen, les projets élaborés par les professeurs et leurs élèves permettent aux jeunes de vivre concrètement l’Europe. Ils développent leur conscience européenne, grâce à la découverte d’une autre culture, dans la réalisation d’un travail commun et une mobilité.

Cette année, le Grand Prix d’un montant de 10 000 € a été décerné au lycée Raoul Dautry de l’Académie de Limoges pour son projet « Artificial Intelligence : a blessing or a curse ». Mis en œuvre en collaboration avec des établissements en Italie, Allemagne et Turquie, le projet vise à étudier l’impact de l’intelligence artificielle sur l’éducation et la société. Axé sur la recherche et la sensibilisation aux nouvelles technologies, le projet permet aux élèves de développer des compétences de réflexion critique sur l’impact de l’intelligence artificielle tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à l’Union européenne grâce à un travail en collaboration avec des élèves d’autres pays européens. En parallèle, ce travail de recherche renforce la compréhension mutuelle des jeunes Européens et leur permet de développer des compétences interculturelles.

Présidée par Sylvie Guillaume, eurodéputée (S&D), la remise des prix aura lieu jeudi 14 mars 2024 au Parlement européen à Strasbourg, en présence des enseignants, des élèves, des membres du jury et partenaires du Prix, ainsi que des députés européens, invités à échanger sur la citoyenneté européenne.

Créé en 2010 par la Fondation Hippocrène, le Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe a pour vocation de donner l’envie d’Europe aux jeunes dès l’école, du primaire à la terminale. Il récompense ainsi chaque année les meilleurs projets de partenariats européens élaborés par une classe et ses enseignants dans les catégories suivantes : école primaire, collège et lycée général et technologique, lycée professionnel et enseignement agricole.

Le palmarès 2024 :

Le jury s’est réuni lundi 5 février.

Le Grand Prix (d’un montant de 10 000 €) : Lycée Raoul Dautry, Limoges (87), pour son projet « Artificial Intelligence : a blessing or a curse », académie de Limoges.

Catégorie école primaire (d'un montant de 5 000 €) : Ecole Vitruve, Paris (75), pour son projet « Enquête en claquettes, une comédie musicale européenne », académie de Paris.

Catégorie collège et lycée général et technologique (d'un montant de 5 000 €) : Collège La Madeleine, Angers (49), pour son projet « ¡ Pon deporte en tu vida ! », académie de Nantes.

Catégorie lycée professionnel (d'un montant de 5 000 €) : LPO Paul Langevin, Sainte-Geneviève des Bois (91), pour son projet « L'Europe réduit son empreinte mode ! », académie de Versailles.

Catégorie enseignement agricole (d'un montant de 5 000 €) : LEGTA Nevers Cosne, Challuy (58), pour son projet « Du champ à l'assiette, une aventure franco-slovène », Région Bourgogne-Franche-Comté.

(d’un montant de 5 000 €) : LEGTA Nevers Cosne, Challuy (58), pour son projet « Du champ à l’assiette, une aventure franco-slovène », Région Bourgogne-Franche-Comté. Prix Spécial du Jury : Institut Lemonnier, Caen (14), pour son projet « Les Normands, une histoire européenne », Région Normandie.