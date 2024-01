DiscoverEU : 36 000 jeunes Européens voyageront gratuitement en train à travers l’Europe

Près de 5 800 Français âgés de 18 ans ont été sélectionnés. Ils pourront programmer leur voyage à travers l’Europe entre mars 2024 et mai 2025.

Près de 284 000 pass ont été distribués depuis le lancement de DiscoverEU en 2018 - Crédits : Imgorthand / iStock

Voyager gratuitement en train à travers toute l’Europe : le rêve deviendra bientôt réalité pour près de 36 000 jeunes Européens. Grâce au dispositif DiscoverEU, financée par le programme Erasmus+, 36 318 Européens âgés de 18 ans ont été informés ce mardi 9 janvier qu’ils recevront prochainement un titre de transport gratuit leur permettant d’explorer l’Europe, de découvrir son patrimoine culturel et son histoire, et de rencontrer des personnes venant de tout le continent. Ils pourront programmer leur voyage entre mars 2024 et mai 2025.

Ces participants s’étaient inscrits lors de la période de candidature, qui s’étalait du 4 au 18 octobre 2023. Pour espérer en profiter, il fallait remplir trois critères :

Être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (inclus) ;

Être citoyen ou résident d’un des 27 pays membres de l’Union européenne, ou d’un pays associé au programme Erasmus+ (Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) ;

(Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) ; Indiquer son numéro de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour sur le formulaire de demande en ligne.

Il suffisait ensuite de déposer sa candidature sur le portail européen de la jeunesse lors de la période d’inscription pour valider sa candidature.

5 793 jeunes Français en bénéficieront

En France, les 5 793 jeunes qui ont candidaté ont tous reçu une réponse positive. Le nombre de pass distribué par pays dépend de différents facteurs, notamment de la population de chaque Etat membre. Ainsi, en Allemagne, 8 537 pass ont été délivrés pour 15 566 demandes.

Depuis 2018, ce dispositif permet à des jeunes Européens âgés de 18 ans de voyager gratuitement en train à travers l’Europe grâce à un pass similaire à celui d’Interrail. Sur plus d’un million de candidats, près de 284 000 jeunes ont ainsi pu en bénéficier depuis sa création, leur offrant la possibilité de découvrir les pays européens en se déplaçant en train ou en bus de ville en ville.

La prochaine période d’inscription devrait s’ouvrir en avril 2024. Les jeunes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (inclus) pourront ainsi candidater.