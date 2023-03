Qu’est-ce que DiscoverEU, le programme destiné aux jeunes pour voyager gratuitement en train dans toute l’Europe ?

Du 15 au 29 mars, les jeunes de 18 ans peuvent tenter de remporter l’un des 35 000 billets proposés par cette initiative européenne qui permet de parcourir l’Europe en train.

En avril 2022, 100 % des candidats français ont remporté un billet DiscoverEU - Crédits : frantic00 / iStock

Quoi de mieux que le train pour explorer l’Europe ? A partir du mercredi 15 mars, les jeunes Européens de 18 ans pourront tenter de vivre cette expérience en remportant l’un des 35 000 billets proposés par DiscoverEU.

DiscoverEU, c’est quoi ?

Mis en place en 2018 à l’initiative du Parlement européen, DiscoverEU permet à des jeunes Européens de voyager gratuitement jusqu’à 30 jours à travers l’Europe. En à peine cinq ans, 200 000 candidats en ont bénéficié.

Après une procédure de sélection, les heureux élus reçoivent un billet, sur le modèle du pass Interrail. Celui-ci donne accès à la plupart des trains à travers l’Europe, ainsi qu’à certains ferries et autocars. L’objectif pour les participants est de tenir compte des aspects environnementaux liés à leur voyage. Ainsi les trajets en avion sont exclus, à de rares exceptions pour les personnes issues des régions ultrapériphériques ou de Chypre, d’Islande, d’Irlande ou de Malte.

Les jeunes voyageurs bénéficient également d’une carte “jeunes” de réduction DiscoverEU, qui offre des avantages pour des visites culturelles, des activités d’apprentissage, des activités sportives, des transports locaux, le logement ou encore la nourriture.

Selon la Commission européenne qui gère le programme, DiscoverEU permet également aux bénéficiaires de “développer leur sentiment d’appartenance à l’Union européenne, d’explorer la diversité, le patrimoine culturel et l’histoire de l’Europe, de nouer des liens avec des personnes venues des quatre coins du continent et, en fin de compte, d’apprendre à mieux se connaître”. Forte de son succès, l’initiative fait désormais partie intégrante du programme Erasmus+.

Qui peut candidater et quand ?

Tous les six mois, une nouvelle période de candidature est ouverte. La prochaine débute ce mercredi 15 mars à midi pour se terminer le 29 mars prochain à midi.

A cette occasion, 35 000 tickets sont proposés. Pour en bénéficier, les candidats doivent répondre à trois critères :

être né entre le 1er juillet 2004 (inclus) et le 30 juin 2005 (inclus) ;

; être citoyen ou résident légal d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un des pays associés au programme Erasmus+ (Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) ;

indiquer son numéro de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour sur le formulaire de demande en ligne.

Pour déposer sa candidature, direction le portail européen de la jeunesse. Les candidats devront remplir un formulaire mais également répondre à quelques questions de connaissances générales sur l’Union européenne, tout en détaillant leur projet de voyage.

Au terme d’un comité de sélection, les réponses seront données au cours du mois de mai 2023. Pour les candidats retenus, le voyage devra ensuite se dérouler entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024.

Partir seul ou à plusieurs ? Pas toujours évident de voyager seul en Europe à 18 ans. Aussi, DiscoverEU propose aux jeunes qui le souhaitent de constituer un groupe de 5 personnes maximum. Pour cela, tous doivent remplir les critères de sélection et utiliser le même code de candidature. Et pour se coordonner avec d’autres voyageurs, la Commission européenne a également mis en place un groupe Facebook afin de faciliter les échanges. Enfin, pour les plus indécis, le site officiel de DiscoverEU suggère même des itinéraires.

Quels sont les pays qui y participent le plus ?

Depuis sa création, DiscoverEU a permis à 200 000 jeunes de 18 ans d’explorer gratuitement l’Europe. Rien qu’en 2022, ce sont 70 000 billets qui ont été distribués. La moitié en avril, l’autre en octobre. Une hausse importante par rapport aux éditions précédentes pour célébrer l’Année européenne de la jeunesse.

Si l’on regarde de plus près les nationalités des candidats lors de la session d’avril 2022, on peut noter que les Allemands ont déposé le plus de dossiers (16 420), loin devant les Néerlandais (8 216) et les Italiens (7 013). L’Allemagne est également le pays qui a vu le plus de jeunes obtenir le précieux sésame (7 096). C’est mieux que l’Italie (4 604) et l’Espagne (3 798).

Chaque Etat membre se voit attribuer un quota. Si celui-ci ne l’atteint pas, les places restantes sont attribuées aux pays où les demandes ont été excédentaires. Ainsi pour la période de candidature qui débute, la France bénéficie de 4 339 billets, un nombre similaire aux précédentes sessions. Pourtant, en avril 2022, seuls 2003 Français ont gagné leur ticket… sur 2003 demandes.

100 % des candidats en France ont donc gagné le droit de voyager gratuitement en Europe. C’est également le cas des Danois ou encore des Bulgares. A l’inverse, seuls 13 % des Serbes, 23 % des Maltais et 24 % des Néerlandais ont eu cette chance.