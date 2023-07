Un “coup de pouce” de 250 euros de la Région Ile-de-France et de l’Europe pour payer ses factures d’énergie

Le 1er août prochain, une hausse de 10 % des tarifs réglementés de l’électricité viendra mettre à mal le budget des Français. Une situation particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes car la facture énergétique a déjà augmenté de 30 % en 2023, estime la Région Ile-de-France.

Depuis le 5 juillet, cette dernière propose le “coup de pouce énergie”, une aide de 250 euros qui devrait permettre à quelque 160 000 foyers franciliens de faire face à la hausse des prix de l’énergie. Pour financer ce dispositif, la Région va s’appuyer sur une enveloppe de 45 millions d’euros, financée par le Fonds social européen.

Le Fonds social européen en Ile-de-France

L’opération permettra également de consommer les crédits du Fonds social européen dont dispose la Région. “8 % de ces crédits n’ont pas été consommés du fait de la crise Covid”, expliquait la présidente du Conseil régional Valérie Pécresse lors d’une séance plénière fin mai.

Entre 2021-2027, la Région Ile-de-France bénéficie d’un peu plus de 450 millions d’euros au titre de ce programme, rebaptisé depuis Fonds social européen+. Celui-ci investit dans l’emploi, l’éducation et la formation. Il vise aussi à lutter contre la pauvreté et la précarité alimentaire.