ELTI, la marque de l’investissement de long terme en Europe

L’Association européenne des investisseurs de long terme (ELTI), qui compte 32 banques et institutions financières publiques, dont la Caisse des Dépôts, fête ses 10 ans. Et confirme son rôle essentiel dans la dynamique d’investissement en lien avec les objectifs de l’Union européenne.

Créée en 2013, l’Association européenne des investisseurs de long terme (ELTI) fête ses 10 ans - Crédits : ELTI

C’est en Espagne, pays qui préside le Conseil de l’Union européenne, que l’Association européenne des investisseurs de long terme (ELTI) a choisi de fêter son 10e anniversaire. Un symbole fort d’intégration européenne pour ce club des banques et institutions financières publiques, très peu connu du grand public, mais qui tient pourtant un rôle essentiel dans la dynamique d’investissement au sein des territoires.

A Madrid ces 20 et 21 juillet, 10 ans après la création de l’association à Paris, autour de la Caisse des Dépôts, ELTI a réuni ses 32 membres issus de 21 États membres de l’UE et de 2 pays candidats, ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la banque du Conseil de l’Europe.

Concrètement, à quoi servent ces institutions nationales ? A soutenir l’investissement public de long terme en Europe, au plus près des territoires. En tant que prestataires de services financiers publics détenus par les gouvernements nationaux en Europe, ce sont des partenaires financiers qui conçoivent des solutions personnalisées pour répondre aux besoins de leur pays.

Avec un total de bilan additionné de 2 750 milliards d’euros, ELTI promeut l’investissement de long terme en lien étroit avec les objectifs de l’UE et participe activement au déploiement des instruments financiers en faveur de l’investissement (Plan Junker, InvestEU…). L’année dernière, les membres de l’ELTI ont engagé de nouveaux financements pour plus de 320 milliards d’euros, dont plus de 30 % ont été fournis pour des projets durables. Certains membres de l’ELTI lèvent des fonds sur les marchés internationaux des capitaux et ont émis 15,5 milliards d’euros d’obligations vertes et 3,8 milliards d’euros d’obligations sociales. Ces chiffres soulignent l’impact des activités financières et de conseil des membres de l’ELTI.

Croissance économique et résilience

La force de frappe de ce club, qui n’a cessé de grandir au fil des ans, est importante et c’est ce qu’a voulu souligner le nouveau président, Dario Scannapieco, élu à Madrid pour les trois prochaines années, lors d’une réunion qui a validé la nouvelle feuille de route pour 2023-2033. Le directeur général et PDG de la Cassa Depositi and Prestiti (CDP), qui succède à Laurent Zylberberg (Caisse des Dépôts), voit loin. “Aujourd’hui, nous avons tracé notre voie pour les dix prochaines années, avec de nouveaux engagements de financement qui nous permettront de soutenir les objectifs stratégiques de l’UE, notamment grâce à un nouvel élargissement à de nouveaux membres. Ensemble, nous pouvons faire plus !”.

Dario Scannapieco a été élu président de l’ELTI pour trois ans, lors de la réunion à Madrid. Il succède à Laurent Zylberberg (Caisse des dépôts) qui occupait cette fonction depuis 2016 et qui a largement contribué au développement de l’Association. PDG et directeur général de la Cassa depositi e prestiti (Italie), depuis juillet 2021, Dario Scannapieco fut auparavant vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) et directeur général des finances et de la privatisation au ministère italien de l’économie et des finances.

Les banques et institutions promotionnelles nationales (NPBI) fournissent un soutien financier à long terme et des services de conseil dans toute l’Europe en attirant des investisseurs privés vers des entreprises et des projets dans les domaines de l’innovation, de la finance durable, de l’infrastructure, de l’éducation ou du logement. Par leur action, les NPBI financent des projets dans les domaines de l’énergie, de la numérisation, de la lutte contre le changement climatique, de la croissance économique et de la résilience, conformément aux priorités politiques nationales. Un rôle souligné par Nadia Calviño, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’Economie et de la transformation numérique, qui a inauguré cette réunion madrilène : “leur rôle est essentiel pour mobiliser les investissements publics et privés nécessaires, soutenir les entreprises et encourager les projets d’investissement durables”, a-t-elle déclaré.

Cette vision à long terme est encore plus importante aujourd’hui, compte tenu des transitions engagées en Europe, que l’on parle de numérique, de lutte contre le réchauffement climatique ou d’innovation en matière de consommation des ressources et de technologies de production. Conformément à la mission publique spécifique de chaque membre, le modèle d’entreprise de chaque institution diffère d’un pays à l’autre, avec des produits et des approches différents, mais la force de l’association permet une coopération à l’échelle européenne pour prendre des positions communes et renforcer le concept d’investissement à long terme, communiquer d’une seule voix avec les institutions européennes, partager les expériences et bonnes pratiques, renforcer l’accès à l’information sur les questions liées à l’UE.