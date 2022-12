Transition verte des collectivités : la Banque des Territoires et InvestEU renforcent l’offre Petites villes de demain

Près de 450 petites villes en France, labellisées "PVD", pourront bénéficier d’une aide pour identifier et soutenir leurs projets de transformation écologique et énergétique.

PVD + vient valoriser les petites villes en tant qu’acteurs clés de la transition verte - Crédits : Man As Thep / iStock

Lancée dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales (22-24 novembre), la nouvelle offre “PVD +” vient compléter la contribution de la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) au programme national Petites villes de demain (PVD).

Cette offre proposée avec l’appui de la Plateforme de conseil InvestEU de la Commission européenne, permettra, à près de 450 villes labellisées PVD de bénéficier, jusqu’en 2026, d’une ingénierie technique et financière pour identifier et utiliser les financements susceptibles de soutenir leurs projets de transformation écologique et énergétique. PVD+ est doté de 6 millions d’euros, dont 5 millions sont apportés par la Plateforme de conseil InvestEU au titre du déploiement du programme InvestEU.

Les petites villes au cœur de la transition écologique

L’initiative a pour objectif d’augmenter les investissements publics et privés des projets de revitalisation durables dans les petites villes, acteurs majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique. À plus long terme, l’ambition est de faciliter la montée en compétence des petites villes dans la conduite de nouveaux projets pour bâtir des territoires respectueux de l’environnement et résilients.

Cet accord est le premier conclu entre la Caisse des Dépôts et l’Union européenne dans le cadre du programme InvestEU. “Il confirme l’engagement de la Banque des Territoires au service de l’objectif de neutralité climatique pour 2050 fixé par l’Union européenne”, s’est félicité Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des Territoires. Cette dimension nouvelle est particulièrement importante pour accroître les investissements des petites collectivités, acteurs clés de la lutte contre le changement climatique, comme l’a confirmé Valérie Drezet-Humez, Cheffe de la représentation de la Commission européenne en France. “Je me réjouis de ce premier accord qui intervient en soutien direct des collectivités où les moyens humains et budgétaires sont les plus comptés”, a-t-elle déclaré.