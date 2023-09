Margrethe Vestager se retire temporairement de la Commission européenne pour briguer la tête de la BEI

Candidate à la présidence de la Banque européenne d’investissement, la commissaire danoise en charge de la Concurrence et du Numérique a annoncé mardi 5 septembre se mettre en retrait de son poste. En cas d’échec, elle pourra retrouver ses fonctions.

Commissaire européenne depuis 2014, Margrethe Vestager avait déjà hérité du portefeuille de la Concurrence sous la présidence de Jean-Claude Juncker (2014-2019) - Crédits : Claudio Centonze /- Commission européenne

Après les départs de la Bulgare Mariya Gabriel en mai et du Néerlandais Frans Timmermans en août, l’organigramme de la Commission européenne pourrait encore bouger. Alors que l’exécutif européen entame la dernière année de son mandat, c’est un autre poids lourd en la personne de Margrethe Vestager qui a annoncé sa mise en retrait, temporaire cette fois. “Je prends congé de la Commission européenne pour me concentrer sur ma candidature” à la tête de la Banque européenne d’investissement (BEI), a déclaré sur X (anciennement Twitter) la Danoise vice-présidente exécutive de l’institution.

En juin dernier, cette dernière avait déjà fait part de sa volonté de briguer la présidence du bras financier de l’Union européenne, en remplacement de l’Allemand Werner Hoyer, qui arrive au terme de son second mandat. Mais Mme Vestager n’est pas seule à convoiter ce poste. La ministre de l’Economie espagnole Nadia Calviño est également candidate. Le verdict doit être rendu lors d’une réunion des ministres de l’Economie et des Finances de l’UE les 15 et 16 septembre prochains à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne.

De son côté, la Commission européenne a indiqué que les tâches qui relèvent de la compétence de Margrethe Vestager étaient temporairement confiés à deux de ses collègues. Le commissaire à la Justice Didier Reynders hérite ainsi du portefeuille de la Concurrence tandis que sa collègue et vice-présidente Věra Jourová récupère les aspects numériques. En cas d’échec de sa candidature, Mme Vestager retrouverait ses fonctions au sein de l’exécutif européen. Dans l’hypothèse d’une victoire, elle serait remplacée par une autre personnalité politique danoise, sans garantie de conserver les mêmes attributions.