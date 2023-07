Objectifs de développement durable : “la population et la planète ne peuvent pas se permettre de perdre encore une décennie”

Par Oliver Röpke, président du Comité économique et social européen (CESE), et Peter Schmidt, président de la section "Agriculture, développement rural et environnement" du CESE

Les objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030 sont loin d’être réalisés, alertent dans une tribune commune Oliver Röpke, président du Comité économique et social européen (CESE), et Peter Schmidt, président de sa section “Agriculture, développement rural et environnement”. Ils appellent notamment à une meilleure implication de la société civile.

La délégation du CESE au Forum politique de haut niveau à New York (17-19 juillet), destiné à suivre les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030, avec Oliver Röpke (deuxième en partant de la gauche) et Peter Schmidt (premier en partant de la droite) - Crédits : CESE

Huit ans après le lancement du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, les multiples crises mondiales auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés et qui s’exacerbent les unes les autres mettent fortement en péril la viabilité même de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Néanmoins, dans un contexte marqué par des crises diverses, les ODD restent le phare et la boussole qui nous guident, en tant que seule conception universelle de la paix, de la prospérité socio-économique et de la durabilité environnementale dont nous disposions.

Échouer à mettre en œuvre les principes régissant les ODD que sont l’inclusion sociale, une énergie propre, un accès universel aux services publics ainsi qu’une consommation et une production responsables conduira à multiplier encore les crises et les rivalités géopolitiques. Si les ODD ne sont pas mis en œuvre, les entreprises et la compétitivité future en pâtiront également : d’après le dernier rapport du Forum économique mondial, les crises environnementales et sociales domineront le paysage des risques mondiaux dans les années à venir.

Depuis le 17 jusqu’au 19 juillet, une délégation du Comité économique et social européen (CESE) participe au Forum politique de haut niveau à New York, une manifestation déterminante pour la mise en œuvre des ODD. Pour la première fois, l’Union européenne présente un examen volontaire au niveau de l’UE des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme des Nations unies à l’horizon 2030, auquel le CESE a contribué en communiquant les points de vue exprimés collectivement par la société civile.

Faire entendre la voix de la société civile

Comment pouvons-nous, en tant que société civile organisée, saisir cette occasion pour faire en sorte que les ODD retrouvent une place centrale dans le programme stratégique ? De quelle manière le CESE fait-il entendre sa voix ?

Tout en reconnaissant le rôle de chef de file que l’Union assume sur la scène mondiale, nous souhaitons et avons besoin qu’elle œuvre encore davantage à la crédibilité des ODD et qu’elle prenne la tête des efforts internationaux visant à accélérer leur mise en œuvre. Alors que la géopolitique gagne en complexité et que les fausses nouvelles et la désinformation progressent, ce ne sont pas seulement les ODD qui se trouvent menacés, mais aussi notre démocratie dans son ensemble.

Grâce à des manifestations parallèles et à des réunions bilatérales avec des fonctionnaires des Nations unies au plus haut niveau, des représentants des grands groupes et d’autres parties prenantes sur le terrain, nous ferons passer des messages forts quant à l’importance de garantir une participation structurée et significative des groupes de la société civile, des organisations de jeunesse, des groupes de femmes, des entreprises et des syndicats, car il s’agit là d’un élément clé pour stimuler la réalisation des ODD. Il est également essentiel d’assurer la cohérence des politiques et de disposer d’une stratégie globale concernant les ODD.

Le temps presse !

Durant les années qui nous séparent de 2030, le CESE est prêt à poursuivre sa contribution pour ce qui est d’accélérer la mise en œuvre du programme, et à jouer un rôle accru en tant qu’espace de dialogue permettant à la société civile de nouer des relations avec des responsables politiques. La population et la planète ne peuvent pas se permettre de perdre encore une décennie. À sept ans seulement de l’échéance de 2030, le monde doit être aiguillé dans la bonne direction.

Nous devons réellement entreprendre une transition juste et associer tout un chacun à ce parcours. Cette tâche ne peut être léguée aux générations futures ni confiée aux prochains gouvernements. C’est aujourd’hui qu’elle doit être accomplie, et c’est aux responsables qui sont en place à ce moment précis qu’elle incombe. Le temps presse !