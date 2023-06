Le plan climat européen a “du plomb dans l’aile”, selon la Cour des comptes européenne

Dans un rapport publié lundi 26 juin, l’institution de contrôle budgétaire s’inquiète du manque de moyens déployés pour atteindre les objectifs climatiques européens de 2030.

Alors que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 57 % entre 1990 et 2019 dans le monde, celles de l’UE ont diminué de 26 %, selon la Cour des comptes - Crédits : 24k-Production/iStock.

“L’Union européenne est-elle sur les rails pour atteindre ses objectifs en matière de climat et d’énergie ?” [Le Monde]. Telle est la question posée par les auditeurs de la Cour des comptes européenne ce lundi 26 juin. Ceux-ci ont passé au crible “les progrès accomplis par les 27 pays dans la réalisation des objectifs écologiques” [Reuters]. Et leur principale conclusion est sans appel : “ ‘l’inquiétude plane’ pour le futur”, indique Le Figaro.

Certes, l’UE “est une bonne élève comparée aux autres grandes puissance économiques” [Le Monde]. Elle a atteint “et même dépassé, les objectifs ‘3 fois 20’ qu’elle s’était fixé en 2009 pour l’horizon 2020″ [La Libre] : réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique et augmentation de 20 % de la part des renouvelables dans la consommation énergétique finale.

Mais si elle y est parvenue, c’est “notamment grâce à des facteurs conjoncturels” [Le Monde]. Au premier rang desquels figure la pandémie de Covid-19 : celle-ci “a fait tourner l’économie européenne au ralenti” et a permis de réduire les émissions de GES “de 8,4 % entre 2019 et 2020, [soit] la plus importante diminution […] de la période 1990-2020″ [Ouest-France].

Le pronostic est donc “réservé” pour 2030, avertit Ouest-France. A cet horizon, “les Vingt-Sept devront avoir réduit de 55 % leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et augmenté fortement la part des renouvelables”, rappelle Le Monde. Or le rapport conclut que “ces objectifs ont du plomb dans l’aile” [France info], notamment dans un contexte “de fortes oppositions politiques, au Parlement européen et chez les Vingt-Sept”, à la réalisation du Pacte vert européen, et notamment sa loi sur la restauration de la nature [Les Echos].

Financements insuffisants

Les auditeurs n’ont “trouvé que peu d’éléments laissant penser que les ambitieux objectifs 2030 donneront lieu à des actions suffisantes” [Le Figaro]. Car le “principal obstacle […] risque bien d’être celui du financement” [La Libre].

L’UE “s’est engagée à consacrer au moins 30 % de son budget 2021-2027 à l’action climatique”, indique Le Figaro. Cela correspondrait à “87 milliards d’euros par an” [Les Echos]. Mais ce financement “représente moins de 10 % de l’investissement total nécessaire pour atteindre les objectifs de 2030, estimé à environ 1 000 milliards d’euros par an”, poursuit Euractiv. Le solde, “considérable donc, doit être apporté par les Vingt-Sept et les acteurs privés” [Les Echos].

Or “rien n’indique qu’un financement suffisant sera à disposition”, relève l’institution [France info]. “Il est clair qu’il faut davantage d’efforts”, observe Lorenzo Pirelli, un de ses membres [France info]. La Commission européenne prévoit de fournir “des conseils aux gouvernements pour débloquer les investissements privés dans les économies d’énergie, un domaine dans lequel les auditeurs ont déclaré que les pays de l’UE n’étaient pas sur la bonne voie pour atteindre leur objectif de 2030″, rapporte Reuters. Car actuellement, “les investissements privés sont […] freinés par les changements constants de réglementation européenne”, ajoute M. Pirelli [Euractiv].

Transparence

“Autre écueil majeur : le ‘manque de transparence’ “, indique le rapport [Le Figaro]. Tout d’abord, les auditeurs reprochent à la Commission européenne de ne pas avoir “évalué dans quelle mesure ces avancées découlaient des politiques mises en place plutôt que de phénomènes extérieurs” [Ouest-France]. En outre, elle n’aurait pas non plus comptabilisé l’ensemble des émissions, “qui augmenteraient d’environ 10 % en prenant en compte les émissions importées […] et celles provenant du transport aérien et maritime international extra-UE” [Le Monde].

Or “des données fiables sont un élément clé pour pouvoir prendre les décisions politiques pertinentes” et permettre aux citoyens de juger de l’efficience des politiques menées, souligne Joëlle Elvinger, doyenne de la première chambre de la Cour des comptes, qui a piloté le rapport [La Libre]. “Difficile, en effet, de fixer le bon cap pour atteindre la deuxième étape, quand on ne sait trop comment on est arrivé à la première”, poursuit le journal belge.

La lumière devrait également être faite sur les “flexibilités” accordées aux États pour atteindre leurs objectifs nationaux, estime la Cour [Le Figaro]. En effet, plusieurs pays “en retard sur [leurs objectifs de 2020] pouvai[ent] acheter à un autre Etat membre, plus vertueux, des gigawattheures d’énergies renouvelables” [Le Point]. Par ailleurs, les données des plans nationaux en matière d’énergie et de climat “sont actuellement trop vagues sur la question du financement”, déplorent les auditeurs [Euractiv].

Ce n’est “pas la première fois que les objectifs climatiques de l’UE posent question”, remarquent Les Echos. En France, l’Académie des technologies a jugé “inatteignable” l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. L’Observatoire européen de la neutralité climat, lui, a estimé lundi que le rythme de la transition était “trop lent” pour atteindre les objectifs climatiques [Le Monde].

