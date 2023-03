Climat : record des émissions de CO2 issues de l’énergie en 2022

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie ont augmenté de 0,9 % en 2022, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publié jeudi 2 mars. L’Union européenne tire son épingle du jeu en enregistrant une baisse de ses émissions.

Les émissions dues au pétrole ont augmenté de 2,5 % dans le monde en 2022 - Crédits : Donvictorio / iStock

Une progression toutefois moins élevée que les prévisions initiales, grâce à l’essor des énergies renouvelables et de certaines technologies, comme les voitures électriques, qui a permis d’éviter 550 millions de tonnes d’émissions de CO2 supplémentaires. “La réduction de la production industrielle, notamment en Chine et en Europe, a également permis d’éviter des émissions supplémentaires”, complète l’agence.

“Cependant, nous constatons toujours une augmentation des émissions provenant des combustibles fossiles, ce qui entrave les efforts déployés pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux”, alerte le directeur de l’AIE Fatih Birol. C’est vrai pour le charbon (+1,6 % d’émissions), auquel de nombreux pays ont eu recours pour compenser la diminution de l’offre en gaz et son prix élevé, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’agence enregistre ainsi une baisse de 1,6 % des émissions provenant du gaz, les entreprises et les citoyens ayant réduit leur consommation.

Les émissions liées au pétrole ont augmenté de 2,5 %, tirées par la reprise du trafic aérien après la pandémie.

Une diminution dans l’Union européenne

Les émissions de CO2 de l’Union européenne liées à l’énergie ont quant à elles diminué de 2,5 % en 2022. L’agence explique cette baisse par un début d’hiver doux en Europe et des mesures d’économie d’énergie.

Mais c’est aussi le résultat d’un “déploiement record des énergies renouvelables, qui a permis de limiter l’utilisation du charbon à un niveau inférieur à celui que certains observateurs avaient prévu”, selon le rapport. Près de 3 millions de pompes à chaleur ont par exemple été vendues dans l’UE, ces achats faisant plus que doubler dans plusieurs pays par rapport à 2021. “Si la production hydroélectrique n’avait pas diminué de 21 % un an et la production nucléaire de 17 %, 80 millions de tonnes supplémentaires auraient pu être évitées”, relève toutefois l’AIE.

Les émissions dues au gaz naturel ont diminué de 13,5 % sur le Vieux Continent, alors que l’Union européenne s’est dotée d’une feuille de route pour se sevrer rapidement des énergies fossiles russes.

L’Union européenne compte atteindre la neutralité climatique en 2050. La décarbonation de l’énergie, qui représente plus de trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, est un élément clé pour parvenir à cet objectif.