Vols annulés : les principales agences de voyage en ligne s’engagent pour un remboursement sous 14 jours

D’ici le 30 juin prochain, les groupes eDreams ODIGEO, Etraveli Group et Kiwi.com procéderont aux remboursements des billets sous deux semaines lorsque les vols sont annulés. Pour les compagnies aériennes, ce délai est d’ores et déjà fixé à sept jours.

Durant la pandémie de Covid-19, l’activité aérienne a été fortement impactée, causant d’importants problèmes de remboursements pour les consommateurs - Crédits : narvikk / iStock

Un problème en moins pour les vacanciers victimes d’un vol annulé cet été. Lundi 27 juin, la Commission européenne et le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) ont annoncé avoir trouvé un accord avec les principales agences de voyage en ligne pour renforcer les droits des passagers en cas d’annulation. D’ici le 30 juin prochain, date à laquelle ces entreprises s’engagent à mettre en œuvre la mesure, “les consommateurs recevront leur remboursement dans un délai maximum de 14 jours”, assure l’exécutif européen.

En cas de vol annulé, les compagnies aériennes sont actuellement tenues par la législation européenne de procéder au remboursement des billets sous sept jours. Mais cette obligation n’impliquait pas les intermédiaires que constituent les agences de voyage en ligne. Elles auront désormais un total de 14 jours pour le faire, en plus d’une obligation de mieux informer les consommateurs. Trois groupes sont concernés par ces nouvelles obligations : eDreams ODIGEO (comprenant les marques eDreams, Opodo, Go Voyages, Travellink et Liligo), Etraveli Group (Mytrip, GotoGate, Flybillet, Flightnetwork, Supersavetravel, seat24 et Travelstart) et Kiwi.com.

Cette décision est le résultat d’une action lancée par le CPC en juin 2022, “en réaction à la persistance de conditions de remboursement difficiles pour les consommateurs concernés par les annulations de vols au début de la pandémie de COVID-19″, note la Commission européenne.