Voyages en train : de nouveaux droits pour les passagers victimes de retard ou d’annulation

Entré en vigueur ce mercredi 7 juin, un nouveau règlement européen vient renforcer les droits des usagers du train. Il prévoit notamment plusieurs dispositions en cas d’annulation ou de retard important et vise à faciliter le transport des personnes à mobilité réduite.

Tous les nouveaux trains commandés à partir de 2025 par les compagnies ferroviaires devront par ailleurs être dotés d’emplacements réservés aux vélos - Crédits : Pablo Rasero / iStock

De nombreux voyageurs ont déjà été confrontés à d’importants retards voire à des annulations de leurs trains. A partir d’aujourd’hui, leurs droits sont renforcés lorsqu’ils subissent ces situations. Adoptée en juin 2021, une révision du règlement relatif aux droits ferroviaires est en effet entrée en vigueur ce mercredi 7 juin.

“Les nouvelles règles amélioreront la protection des voyageurs ferroviaires confrontés à des retards, des annulations et des correspondances manquées. Elles répondent également mieux aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite”, explique la commissaire européenne aux Transports Adina Vălean.

Réacheminent, personnes à mobilité réduite puis vélos

Concrètement, les voyageurs devraient avoir accès à plus de solutions en cas de suppression de leur train ou en cas de correspondance manquée. Les compagnies ferroviaires seront dans l’obligation de proposer un moyen de poursuivre le voyage, y compris via un autre opérateur et si nécessaire un autre mode de transport.

Surtout, passé un délai d’attente de 100 minutes, le client pourra lui-même organiser la suite du voyage et se faire rembourser des coûts “nécessaires, appropriés et raisonnables” supplémentaires dus à l’incident. Les passagers se verront également fournir des “billets de passage” leur facilitant l’accès au remboursement ou à un hébergement si le voyage ne peut être poursuivi le jour même.

Les nouvelles règles devraient également faciliter l’expérience du train pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Lors d’un réacheminement, les prestataires devront ainsi fournir un niveau similaire d’assistance et d’accessibilité aux personnes concernées. De plus, les compagnies devront trouver une solution de remplacement temporaire en cas d’endommagement ou de perte des équipements de mobilité ou des dispositifs d’assistance.

En revanche, il faudra attendre encore un peu pour que des emplacements réservés au transport des vélos soient obligatoires. A partir du 7 juin 2025, tous les nouveaux trains commandés devront prévoir de tels espaces, tout comme les locomotives rénovées après cette date.