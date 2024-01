Pour le CESE, l’UE doit améliorer ses infrastructures énergétiques entre Etats membres voisins

Lors de sa session plénière de janvier, le Comité économique et social européen (CESE) a débattu de la planification des infrastructures énergétiques. Il souligne que les réseaux transnationaux de gaz et d’électricité sont essentiels et doivent être renforcés par des investissements ciblés.

Le CESE plaide pour un “changement structurel” du système énergétique européen, selon les termes de son président Oliver Röpke - Crédits : yangphoto / iStock

Les flux transfrontaliers d’énergie sont essentiels à l’approvisionnement en électricité et en gaz des différents Etats membres de l’UE. Cela signifie que les infrastructures énergétiques doivent être améliorées par le biais d’interconnexions entre les pays voisins afin d’accroître la capacité énergétique durable de l’Union.

L’avis du CESE demandé par la présidence belge du Conseil de l’UE, adopté lors de la session plénière, le 18 janvier 2024, délivre un message clair. En témoigne l’intervention d’Oliver Röpke, président du CESE, lors du débat qui s’est tenu à l’occasion de l’adoption de l’avis. “Nous sommes convaincus que pour réaliser la transition verte et l’autonomie énergétique stratégique, il est fondamental d’apporter un changement structurel à notre système énergétique”, a-t-il expliqué. L’UE doit accorder une attention particulière à l’évolution des réseaux et des investissements substantiels doivent être réalisés pour stimuler l’économie européenne et créer des emplois de qualité, respectueux de l’environnement.

“Ces deux dernières années ont été marquées par la crise énergétique, qui a affecté les moyens de subsistance des citoyens européens et entraîné une crise du coût de la vie. Le moment est venu de s’attaquer véritablement à ces questions qui constituent le tissu même du système énergétique de l’UE, en commençant par nos réseaux énergétiques”, a encore précisé Oliver Röpke.

Favoriser l’interconnexion

La ministre belge de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a souligné que la transition vers une énergie propre, née d’une nécessité climatique, était désormais un impératif économique et de sécurité, et que l’interconnexion créait un système plus flexible capable d’équilibrer les variations géographiques de la production éolienne et solaire. “Les ambitions de l’Europe en matière d’énergies renouvelables dépassent actuellement ses plans en termes d’infrastructures. Nous avons donc besoin d’infrastructures transeuropéennes rapidement, qui doivent être rentables, sûres, durables et flexibles”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi la présidence belge du Conseil de l’UE a sollicité l’avis du CESE sur la planification des infrastructures énergétiques transfrontalières. Je suis reconnaissante au CESE pour sa contribution particulièrement précieuse, qui nourrira le débat au sein du Conseil”.

Si le constat et les ambitions sont partagés par tous, reste l’épineuse question des coûts de ce nouveau projet. Thomas Kattnig, rapporteur de l’avis, prône un “meilleur équilibre entre les entités publiques et privées sur le marché de l’électricité”. Représentante du groupe des travailleurs du CESE, Maria Nikolopoulou a souligné “l’importance de mobiliser le secteur privé pour financer le nouveau projet, en utilisant les bénéfices des entreprises énergétiques pour éviter que les coûts élevés ne retombent sur les consommateurs”. Tandis qu’Alena Mastantuono, membre du Groupe des employeurs du CESE, a voulu souligner la “responsabilité partagée qui exige une action collective”. L’occasion pour Baiba Miltoviča, présidente de la section spécialisée “Transports, énergie, infrastructures, société de l’information” (TEN) du groupe des organisations de la société civile, de rappeler que “les infrastructures de transport et de distribution de l’énergie ne pouvaient pas être traitées comme des marchandises ordinaires, mais devaient être classées comme des services d’intérêt général pour l’économie et la population”.