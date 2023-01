[Carte] Le taux de pauvreté des retraités en Europe

La pauvreté menace en moyenne 16,8 % des retraités de l'Union européenne selon Eurostat. Une donnée qui cache cependant de fortes disparités entre les Etats membres.

Le taux de risque de pauvreté est défini comme la part des personnes ayant un revenu disponible équivalent (après transferts sociaux) inférieur au seuil de risque de pauvreté, fixé par Eurostat à 60 % du revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux.

La pauvreté menace en moyenne 16,8 % des plus de 65 ans dans l’Union européenne, selon Eurostat (données de 2021). Ce taux correspond plus précisément à la proportion de retraités dont les revenus se situent au-dessous du seuil de risque de pauvreté, c’est-à-dire moins de 60 % du revenu disponible national médian après prise en compte des transferts sociaux.

Avec 10,9 % de plus de 65 ans en situation de risque de pauvreté, la France affiche l’un des taux les plus bas d’Europe, après le Luxembourg (9,1 %), la Slovaquie (10,3 %) et la République tchèque (10,5 %).

En Allemagne, plus de 19 % des retraités sont menacés par la pauvreté, soit un chiffre supérieur de plus de 2 points à la moyenne de l’UE (16,8 %). D’autres pays se situent également autour de la moyenne européenne, à l’image de l’Italie et de l’Espagne, avec respectivement 15,6 et 17,5 % de taux de risque de pauvreté chez les plus de 65 ans.

Situation préoccupante dans les pays baltes

Les retraités de certains pays d’Europe sont beaucoup plus menacés que d’autres par la précarité économique. La situation est particulièrement préoccupante dans les pays baltes où la part de retraités “à risque de pauvreté” atteint, voire dépasse, les 40 %. Le taux de risque de pauvreté est ainsi de 35,9 % en Lituanie, de 40,6 % en Estonie, et de près de 45 % en Lettonie.

Deux autres pays de l’Union européenne connaissent une situation critique quant au risque de pauvreté de leurs séniors : la Bulgarie avec un taux de 34,6 %, et la Croatie avec un taux de 32,4 %.

Le risque de pauvreté chez les retraités dans l’UE, pays par pays

Pays Taux de risque de pauvreté chez les plus de 65 ans Allemagne 19,4 % Autriche 14,8 % Belgique 14,8 % Bulgarie 34,6 % Chypre 19,5 % Croatie 32,4 % Danemark 11,6 % Espagne 17,5 % Estonie 40,6 % Finlande 12,7 % France 10,9 % Grèce 13,5 % Hongrie 15,6 % Irlande 20,4 % Italie 15,6 % Lettonie 44,6 % Lituanie 35,9 % Luxembourg 9,1 % Malte 28,1 % Pays-Bas 16,4 % Pologne 17,5 % Portugal 20,1 % République tchèque 10,5 % Roumanie 22 % Slovaquie 10,3 % Slovénie 17,1 % Suède 12,9 % Moyenne UE 16,8 %