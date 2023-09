Gaspillage alimentaire : en 2021, les Européens ont jeté en moyenne 131 kg de nourriture

A l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture ce vendredi 29 septembre, Eurostat relève que l’Union européenne a produit 58,4 millions de tonnes de déchets alimentaires en 2021. L’office européen de statistiques souligne que les ménages sont responsables de 54 % d’entre eux.

À l’échelle mondiale, environ 13 % des aliments produits sont perdus entre la récolte et la vente au détail - Crédits : Roman Mykhalchuk / iStock

58,4 millions de tonnes de déchets alimentaires, comestibles ou non, ont terminé dans les poubelles des Européens en 2021. En moyenne ce sont donc 131 kg de nourriture par habitant qui ont été gaspillés, un chiffre relativement stable sur les dernières années.

Dans le détail, les déchets ménagers en représentent plus de la moitié (54 %, soit 70 kg par habitant), selon Eurostat. Les 46 % restants sont générés par la chaîne d’approvisionnement alimentaire : 21 % par les fabricants de produits alimentaires et de boissons (soit 28 kg), 9 % par les restaurants et les services de restauration (soit 12 kg), 9 % par la production primaire (soit 11 kg) et enfin 7 % par la vente au détail (9 kg).

Qui gaspille le plus ?

D’un pays à l’autre de l’UE, on relève des écarts très importants. Ainsi, un Belge jette en moyenne 250 kg de déchets alimentaires par an. Avec 221 kg par habitant, les Danois figurent également parmi les plus gros gaspilleurs de nourriture. Avec respectivement 68 et 71 kg, les Slovènes et les Croates sont à l’inverse les meilleurs élèves dans l’UE. La France se situe quant à elle dans la moyenne européenne avec 129 kg par habitant, selon Eurostat.

“À l’échelle mondiale, environ 13 % des aliments produits sont perdus entre la récolte et la vente au détail et l’on estime que 17 % de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée dans les ménages, les services de restauration et au stade de la vente au détail”, indiquent les Nations unies. L’organisation a instauré en 2020 la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture pour alerter sur ce phénomène.